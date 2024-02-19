《讀取惡心》兩大犯人竟在《財閥X刑警》聯手！其中一位不是《和我老公結婚吧》科長嗎？

如果同時有追《和我老公結婚吧》肯定會笑出來，但如果追過《讀取惡心的人們》（解讀惡之心的人們）肯定會覺得毛毛的吧！

SBS與Disney+聯播的《財閥X刑警》，最新5、6集聚焦在殷富洞老人被害案，第5集尾聲便揭曉真凶是一對假借拍遺照真謀財害命的朴在根（金重熙飾演）與高英範（韓俊宇飾演），而這兩張面孔，你有沒有覺得很熟悉呢？



也許同時在追《和我老公結婚吧》的觀眾會笑出來，因為金重熙正飾演《和我老公結婚吧》「金景旭」科長啊！金重熙戲裡總是演大禿頭，和戲外模樣大相逕庭，不時受到討論呢！



而追過同為SBS出品的《讀取惡心的人們》（2022），說不定會因金重熙和韓俊宇同框而發毛，因為他們倆可是《讀取惡心的人們》裡罪大惡極的連續殺人犯！他們一個扮演以鄭南奎為原型的「南基泰」，一個扮演以柳永哲為原型的「具英春」，都展現超強演技，再加上妝髮與劇情的還原，讓人在收看之時都會聯想真實事件感到害怕，兩位演員兩年後竟在《財閥X刑警》聯手「繼續當連續殺人魔」，想到又令人膽怯，幸好《財閥X刑警》劇情呈現較為輕鬆詼諧。

▼《讀取惡心的人們》具英春（金重熙飾演）、南基泰（韓俊宇飾演）（*延伸閱讀：‎《讀取惡心》改編案子全有根據，包括韓國史上三大重刑犯──柳永哲、鄭南奎、姜浩順）



▼《財閥X刑警》朴在根（金重熙飾演）、高英範（韓俊宇飾演）



其實《財閥X刑警》導演金在洪正是《讀取惡心的人們》副導演，導演很有可能就是因為《讀取惡心的人們》之緣邀請了金重熙和韓俊宇特別演出，讓兩位殺人魔「重操舊業」。



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