是宋河英和國榮秀啊！金南佶&陳善圭曾扮《讀取惡心的人們》刑警，獲頒韓國警察廳名譽警察
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是宋河英和國榮秀啊！金南佶&陳善圭曾扮《讀取惡心的人們》刑警，獲頒韓國警察廳名譽警察

韓劇   2023年11月3日   星期五16:50   草莓  

（封面圖源：黃viu煲劇平台@《讀取惡心的人們》截圖）

韓國警察廳今（3）舉行「科學搜查75週年」紀念儀式，去年曾主演《讀取惡心的人們》（解讀惡之心的人們）扮演科學搜查組刑警的金南佶與陳善圭，獲頒「名譽警察」。

金南佶與陳善圭去年上半年演出‎真實事件改編的犯罪搜查劇《讀取惡心的人們》，金南佶扮演韓國首名犯罪側寫師權日勇（權日龍）教授之原型「宋河英」，陳善圭扮演提拔權日勇、奠定韓國犯罪側寫的尹外出警衛之原型「國榮秀」。若熟知劇情，便會知道而刑事案件調查的基本就是科學搜查，是「國榮秀」創立了「科學搜查組」並延攬「宋河英」，推行的辦案模式包括「犯罪側寫」，為韓國科學搜查推進一大步。
（圖源：IG@sbsdrama.official）（圖源：IG@sbsdrama.official）（圖源：FB@sbsdrama.official）

由於金南佶與陳善圭演出《讀取惡心的人們》，為科學搜查之宣傳做出貢獻，警察廳任命兩人為「名譽警察」。金南佶出席了儀式，如同韓劇中警察出席重要典禮，金南佶亦穿上了警察服領獎，彷彿回到了劇中。

《讀取惡心的人們》當時首播收視率最高8.3%，由於重現權日勇與尹外出等刑警，推敲、抓捕韓國史上三大重刑犯，柳永哲、鄭南奎與姜浩順的過程，對韓國民眾而言相當有感觸，討論度相當高，金南佶、陳善圭等演員還拿下電視台SBS演技大賞獎項，‎金南佶甚至拿下最高榮譽「大賞」，得獎感言不忘感謝警界人士的付出‎

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