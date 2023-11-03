是宋河英和國榮秀啊！金南佶&陳善圭曾扮《讀取惡心的人們》刑警，獲頒韓國警察廳名譽警察

韓國警察廳今（3）舉行「科學搜查75週年」紀念儀式，去年曾主演《讀取惡心的人們》（解讀惡之心的人們）扮演科學搜查組刑警的金南佶與陳善圭，獲頒「名譽警察」。

金南佶與陳善圭去年上半年演出‎真實事件改編的犯罪搜查劇《讀取惡心的人們》，金南佶扮演韓國首名犯罪側寫師權日勇（權日龍）教授之原型「宋河英」，陳善圭扮演提拔權日勇、奠定韓國犯罪側寫的尹外出警衛之原型「國榮秀」。若熟知劇情，便會知道而刑事案件調查的基本就是科學搜查，是「國榮秀」創立了「科學搜查組」並延攬「宋河英」，推行的辦案模式包括「犯罪側寫」，為韓國科學搜查推進一大步。



由於金南佶與陳善圭演出《讀取惡心的人們》，為科學搜查之宣傳做出貢獻，警察廳任命兩人為「名譽警察」。金南佶出席了儀式，如同韓劇中警察出席重要典禮，金南佶亦穿上了警察服領獎，彷彿回到了劇中。



과학수사의 날이라 김남길이 명예경찰로 위촉됐나봐

하영아 또 한 건 했다 pic.twitter.com/u7LQvYGeUd — 진저 (@ginger_0313) November 3, 2023

악의 마음을 읽는 자들 송하영으로

프로파일러를 알리고 미친 연기를 보여주더니

우리 애가 글쎄 명예 프로파일러가 되어버렸어요.

와중에 경사 랍니다!!

경사 김남길 이게 실제라고 미칭 !!!!!

명예 프로파일러 김남길.. 와 징짜 대박이다

제복은 무슨 태어날때부터 입고 태어난 사람마냥 찰떡이다 pic.twitter.com/tdiBMTnA9H — 땽크 (@ttangk313) November 3, 2023

《讀取惡心的人們》當時首播收視率最高8.3%，由於重現權日勇與尹外出等刑警，推敲、抓捕韓國史上三大重刑犯，柳永哲、鄭南奎與姜浩順的過程，對韓國民眾而言相當有感觸，討論度相當高，金南佶、陳善圭等演員還拿下電視台SBS演技大賞獎項，‎金南佶甚至拿下最高榮譽「大賞」，得獎感言不忘感謝警界人士的付出‎。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞