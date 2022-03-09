白種元對蘇子葉爭議的看法：心疼食物而已，幹嘛活得那麼累啦！

已經結婚的白老師也逃不過這個問題！看著白種元在寒冷天氣裡一邊烤肉吃一邊開朗地聊天，真的感覺很療愈幸福呢~

韓國有一個說法是「3月3日是三疊肉（五花肉）之日」，所以白種元在這一天更新了烤五花肉的吃播影片。 最近韓國很流行討論「蘇子葉爭議」，白種元也被工作人員問到這一話題：「如果女朋友幫你的朋友撕開黏在一起的蘇子葉，你會不開心嗎？ 」

白種元一副「不知道爭議點在哪裡」的表情，非常真摯地說：「沒關係啊，不是因為心疼食物嗎？ 怕他一個人把小菜全部吃光啊！」



工作人員再問如果是他妻子幫他朋友撕蘇子葉呢？ 白種元仍然淡定：「無所謂。 因為是蘇子葉大家才會這樣想，你想想如果那是烤肉、火腿之類的呢？ 我認為這個爭議本身就有問題。 」



工作人員還不甘心，說這不是愛情的問題嗎？ 白種元：「這哪裡是愛情的問題，是經濟問題啊！人家是來好好吃飯的，有必要因為蘇子葉吵起來嗎？ 幹嘛活得那麼累啦。 」



這段影片也被白種元的妻子蘇有珍PO上IG，留言說：「感覺自己都快變成蘇子葉了，這是什麼邏輯啦...... 哈哈哈。 一大早就想吃五花肉配泡菜炒飯了耶。 」演員洪智敏留言：「哈哈哈哈沒錯，去吃飯而已沒必要因為蘇子葉吵架，真的是非常明快呢！」



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