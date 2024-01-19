《和我老公結婚了》殺青宴上這位帥氣男星是誰？居然是劇裡的他，根本認不出！教科書級別的「劇拋臉」，還演過《MOVING 藝能》

人氣劇《和我老公結婚吧》日前完成了所有的拍攝，劇組全體成員一起參加了殺青宴。

朴敏英不懼D社爆料她收取前男友2.5億的生活費，完全不影響心情，微笑著亮相殺青宴，和男一號羅人友、男二號李伊庚合影。

전생 남친과 현 남친 사이에 pic.twitter.com/wP7iHpSc3J — francetracny (@francetracny) January 18, 2024

當大家看到這位男演員登場時，紛紛皺起了眉頭，這位是誰啊？他在劇裡演的哪個角色？？？看起來很穩重，顏值也不差唉！



其實是U&K Food營銷1組科長金景旭啦，只是他在劇裡長這樣！深深的法令紋、髮際線後移嚴重，露出大大的腦門，滿肚子的壞水，讓人氣到牙癢癢的。金科長從第一集就登場了，每集戲份還不少，但他本人和角色氛圍天差地別，好多人都沒認出他呢。



金科長的扮演者是演員金重熙，說他是「劇拋臉」也不為過，上一部戲是《MOVING 異能》，他扮演的是擁有拍掌波攻擊能力的「林在夕」。 劇中的他皮膚黝黑，戴著一副墨鏡，模樣十分兇狠。



對了，金重熙還是大熱劇《陽光先生》中的「李德文」，是高愛純（女主高愛信的堂姐）的丈夫、李莞翼的左右手。



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