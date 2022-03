李準基回歸作品《Again My Life》即將於4月8日首播！接檔《讀取惡之心的人們》

SBS於2022年上半年最受期待的作品之一《Again My Life》終於確認將在4月8日首播,同時也公開了劇本閱讀的現場照片,讓觀眾們更加期待這部李準基繼《惡之花》之後的回歸作品。

由李準基所主演的《Again My Life》,將接檔目前正在熱播中《讀取惡之心的人們》於4月8日首播,劇情描述人生重來一次,能力值滿點的熱血檢察官,嫉惡如仇對於惡勢力絕對嚴懲的過程紀錄,改編自擁有廣大粉絲的網路小說作家李海那的同名作品,由《優雅的家》韓哲秀導演執導,金律作家撰寫劇本,更請到電影《雞不可失》導演李秉憲擔任劇本改編。



透過人生第二次重來的機會改變自己的命運,擁有出色演技實力的李準基,擁有個人獨特魅力與存在感,本次的角色人物設定「金熙宇」令觀眾期待。本劇也由演技派演員李璟榮、鄭尚勳、《黑色太陽》金智恩、《惡魔法官》金栽經等共同演出,還邀請到重量級大演員花樣爺爺李順載擔任特別演出。主要演員們也都在劇本閱讀時就高度投入,展現完美默契。



為了進行完美復仇,含冤而死又得到重生機會的檢察官,必定要嚴懲惡勢力,從劇本閱讀就展現全劇的緊張感,特別是飾演在法律與正義面前從不妥協的熱血檢察官李準基,以紮實的演技回到了20歲的學生時代,加上他宇每個角色的對立或合作,讓《Again My Life》備受期待。李準基也透露能夠遇到像《Again My Life》這樣有趣的作品,讓他心情興奮到前一晚失眠了,也希望觀眾們喜愛。《Again My Life》將接檔《讀取惡之心的人們》於4月8日首播。



