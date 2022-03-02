俞承豪確定簽約YG娛樂！與姜棟元&車勝元&金喜愛同家公司，粉絲期盼：「劇本運大發吧！」

希望俞承豪在新公司能有更好的發展！

今天YG娛樂宣佈與演員俞承豪簽訂專屬合約：「很高興與憑藉過硬演技和專業行為一直受到喜愛的演員俞承豪合作。 以後會全力支持他在多個領域發揮能力、盡情展開活動。 」



俞承豪2000年拍攝電視劇《刺魚》出道，之後陸續出演了很多電影和電視劇《有你真好（愛·回家）》《想你》《Remember-兒子的戰爭》等等，每次都用紮實穩定的演技詮釋出不同的角色，但作品本身卻很少引起大範圍關注和討論。





最近一部作品是KBS古裝劇《花開時想月》，講述朝鮮「禁酒令」時期四個「越線」年輕人之間的友情、愛情與成長故事。 開播時還有7%多的收視率，但中途下滑至4%多、大結局以5.9%收尾，在網上的討論度也偏低。



所以今年一月俞承豪傳出和舊公司合約到期不續約的消息後，很多網友都表示支持他離開，希望下一家公司能帶給他更好的劇本運、不要繼續浪費他的好演技;而且俞承豪私下常領養和資助流浪貓、當兵時也是很優秀的教官，只是個性低調、很少主動宣傳，如果有機會上綜藝也一定很有魅力。

此外，YG娛樂旗下的演員還有金喜愛、車勝元、崔智友、姜棟元、劉寅娜、李聖經、張基龍、李洙赫等等。

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