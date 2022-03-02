新劇《Crazy Love》最新預告：金材昱被「秘書」鄭秀晶拿著辭職信狂扇巴掌！毛泰九也有這一天嘛 XD

KBS新劇《Crazy Love》（瘋狂愛上你）由金材昱、鄭秀晶主演。

該劇講述刻薄的補教老師和對他有復仇心理、假扮他未婚妻的秘書之間甜蜜又殺氣騰騰的羅曼史。



公開預告中，盧高鎮（金材昱 飾）用傲慢的語氣自我介紹：「韓國人氣補教老師的佼佼者，我就是『盧高鎮』。」他的所到之處有著眾多學生追隨，但在公司裡卻因為脾氣暴躁等原因讓所有人畏懼，還會一直找秘書李信雅（鄭秀晶 飾）碴，李信雅則自我安慰：「我是誰啊！我可是在這地獄堅持一年的傳奇秘書。」



某天，李信雅被診斷出有腦腫瘤，只剩下不到一年的時間，而盧高鎮因為交通事故失去了記憶。絕對無法就這樣死去的李信雅也決定進行復仇，假扮成盧高鎮的未婚妻，超粗魯的餵他吃東西，甚至是拿東西丟他！毛泰久也有這一天呀 （誤



另一版預告中，李信雅拿著辭職書狂打盧高鎮巴掌，並兇狠地對他說：「呀！盧高鎮～我警告你，一定要小心走夜路，不是看到我生氣了嗎？我不會一個人走的，我一定會帶你去陰間。」

另外，《Crazy Love》是由《各位國民》、《日與夜》金正賢導演執導，新人編劇金寶藍執筆，確定在3月7日首播，可以於 Disney+ 收看！



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