李准基回归作品《Again My Life》即将於4月8日首播！接档《读取恶之心的人们》

SBS於2022年上半年最受期待的作品之一《Again My Life》终於确认将在4月8日首播,同时也公开了剧本阅读的现场照片,让观众们更加期待这部李准基继《恶之花》之后的回归作品。

由李准基所主演的《Again My Life》,将接档目前正在热播中《读取恶之心的人们》於4月8日首播,剧情描述人生重来一次,能力值满点的热血检察官,嫉恶如仇对於恶势力绝对严惩的过程纪录,改编自拥有广大粉丝的网路小说作家李海那的同名作品,由《优雅的家》韩哲秀导演执导,金律作家撰写剧本,更请到电影《鸡不可失》导演李秉宪担任剧本改编。



透过人生第二次重来的机会改变自己的命运,拥有出色演技实力的李准基,拥有个人独特魅力与存在感,本次的角色人物设定「金熙宇」令观众期待。本剧也由演技派演员李璟荣、郑尚勋、《黑色太阳》金智恩、《恶魔法官》金栽经等共同演出,还邀请到重量级大演员花样爷爷李顺载担任特别演出。主要演员们也都在剧本阅读时就高度投入,展现完美默契。



为了进行完美复仇,含冤而死又得到重生机会的检察官,必定要严惩恶势力,从剧本阅读就展现全剧的紧张感,特别是饰演在法律与正义面前从不妥协的热血检察官李准基,以扎实的演技回到了20岁的学生时代,加上他宇每个角色的对立或合作,让《Again My Life》备受期待。李准基也透露能够遇到像《Again My Life》这样有趣的作品,让他心情兴奋到前一晚失眠了,也希望观众们喜爱。《Again My Life》将接档《读取恶之心的人们》於4月8日首播。



