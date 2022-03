李政宰&鄭好娟獲SAG視帝視后仍遭遇無禮問題！尷尬也只是一瞬間，鄭好娟霸氣回應超解氣

《魷魚遊戲》主演李政宰和鄭好娟雙封帝后,但卻在接受外媒採訪時被問無禮問題,看新晉視帝視后是如何回復的!

Netflix韓劇《魷魚遊戲》成為了風靡全球的「現象級作品」,主演李政宰與鄭好娟也憑藉該劇在本屆美國演員工會獎(SAG)上斬獲了視帝、視后兩個獎盃,不過兩人在得獎後接受外媒訪問時,竟遇到了外國媒體記者的尷尬問題,要知道這兩位在韓國本土享有超高知名度,這次獲獎也算是為韓劇、為韓國爭光,因此外國記者的問題另廣大韓國網民相當氣憤。



採訪途中,有記者問李政宰和鄭好娟:「現在成為了SAG的得獎者,有沒有想念無名時期的什麼呢?」李政宰和鄭好娟聽完翻譯轉述之後,兩人都露出尷尬的神情,不過他們很快就做出了反應,李政宰面帶微笑並以沉默保持視帝姿態,一旁的鄭好娟則霸氣回應:「Nothing(沒有)。 」消息傳回韓網之後,讓很多網民覺得「看不起誰呢?太氣人了」。





其實這已經不是韓國演員第一次遭到無禮對待了,之前老戲骨尹汝貞憑藉電影《Minari》(《夢想之地》、《夢想之地》)拿下第93屆奧斯卡金像獎時,就有外媒因為她與Brad Pitt在典禮上的互動而提問「Brad Pitt聞起來怎麼樣」,當時她輕描淡寫地回答:「我沒有聞他!我又不是狗!」 另外,《魷魚遊戲》播出之後李政宰也曾被問「因為《魷魚遊戲》爆紅,出門應該很辛苦,生活上有無變化?」李政宰當時很機智地回應:「感謝有很多人認出我,在美國!」



