李政宰&鄭好娟獲SAG視帝視后仍遭遇無禮問題！尷尬也只是一瞬間，鄭好娟霸氣回應超解氣

《魷魚遊戲》主演李政宰和鄭好娟雙封帝后，但卻在接受外媒採訪時被問無禮問題，看新晉視帝視后是如何回復的！

Netflix韓劇《魷魚遊戲》成為了風靡全球的「現象級作品」，主演李政宰與鄭好娟也憑藉該劇在本屆美國演員工會獎（SAG）上斬獲了視帝、視后兩個獎盃，不過兩人在得獎後接受外媒訪問時，竟遇到了外國媒體記者的尷尬問題，要知道這兩位在韓國本土享有超高知名度，這次獲獎也算是為韓劇、為韓國爭光，因此外國記者的問題另廣大韓國網民相當氣憤。



採訪途中，有記者問李政宰和鄭好娟：「現在成為了SAG的得獎者，有沒有想念無名時期的什麼呢？」李政宰和鄭好娟聽完翻譯轉述之後，兩人都露出尷尬的神情，不過他們很快就做出了反應，李政宰面帶微笑並以沉默保持視帝姿態，一旁的鄭好娟則霸氣回應：「Nothing（沒有）。 」消息傳回韓網之後，讓很多網民覺得「看不起誰呢？太氣人了」。





其實這已經不是韓國演員第一次遭到無禮對待了，之前老戲骨尹汝貞憑藉電影《Minari》（《夢想之地》、《夢想之地》）拿下第93屆奧斯卡金像獎時，就有外媒因為她與Brad Pitt在典禮上的互動而提問「Brad Pitt聞起來怎麼樣」，當時她輕描淡寫地回答：「我沒有聞他！我又不是狗！」 另外，《魷魚遊戲》播出之後李政宰也曾被問「因為《魷魚遊戲》爆紅，出門應該很辛苦，生活上有無變化？」李政宰當時很機智地回應：「感謝有很多人認出我，在美國！」



#Minari star and Oscar winner Yuh-Jung Youn responds to a question about what Brad Pitt smells like: "I didn't smell him, I'm not dog" https://t.co/ovtJy4btWT pic.twitter.com/xfBI8BVg8m — Variety (@Variety) April 26, 2021

這一系列的問題三番兩次出現在重要的頒獎典禮上，而且針對的都是韓國演員，到底是東方人不懂西方人的幽默，還是外媒對亞洲人喜歡端著高高在上的姿態呢？總之相關消息傳回韓國之後真的令全網氣炸。

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