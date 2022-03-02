李政宰&郑好娟获SAG视帝视后仍遭遇无礼问题！尴尬也只是一瞬间，郑好娟霸气回应超解气

《鱿鱼游戏》主演李政宰和郑好娟双封帝后，但却在接受外媒采访时被问无礼问题，看新晋视帝视后是如何回复的！

Netflix韩剧《鱿鱼游戏》成为了风靡全球的「现象级作品」，主演李政宰与郑好娟也凭藉该剧在本届美国演员工会奖（SAG）上斩获了视帝、视后两个奖杯，不过两人在得奖后接受外媒访问时，竟遇到了外国媒体记者的尴尬问题，要知道这两位在韩国本土享有超高知名度，这次获奖也算是为韩剧、为韩国争光，因此外国记者的问题另广大韩国网民相当气愤。



采访途中，有记者问李政宰和郑好娟：「现在成为了SAG的得奖者，有没有想念无名时期的什么呢？」李政宰和郑好娟听完翻译转述之后，两人都露出尴尬的神情，不过他们很快就做出了反应，李政宰面带微笑并以沉默保持视帝姿态，一旁的郑好娟则霸气回应：「Nothing（没有）。 」消息传回韩网之后，让很多网民觉得「看不起谁呢？太气人了」。





其实这已经不是韩国演员第一次遭到无礼对待了，之前老戏骨尹汝贞凭藉电影《Minari》（《梦想之地》、《梦想之地》）拿下第93届奥斯卡金像奖时，就有外媒因为她与Brad Pitt在典礼上的互动而提问「Brad Pitt闻起来怎么样」，当时她轻描淡写地回答：「我没有闻他！我又不是狗！」 另外，《鱿鱼游戏》播出之后李政宰也曾被问「因为《鱿鱼游戏》爆红，出门应该很辛苦，生活上有无变化？」李政宰当时很机智地回应：「感谢有很多人认出我，在美国！」



#Minari star and Oscar winner Yuh-Jung Youn responds to a question about what Brad Pitt smells like: "I didn't smell him, I'm not dog" https://t.co/ovtJy4btWT pic.twitter.com/xfBI8BVg8m — Variety (@Variety) April 26, 2021

这一系列的问题三番两次出现在重要的颁奖典礼上，而且针对的都是韩国演员，到底是东方人不懂西方人的幽默，还是外媒对亚洲人喜欢端著高高在上的姿态呢？总之相关消息传回韩国之后真的令全网气炸。

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