韓流續熱，不是只有《魷魚遊戲》！11部作品擠進Netflix百大熱播榜

2025年上半年，韓國電視劇再度席捲全球流媒體平台，Netflix上收視時間前百大節目中，韓劇就佔了11部。

根據「FlixPatrol」公佈的「2025年最受歡迎電視節目」統計，韓國作品在非英語內容中表現壓倒性，展現強大國際影響力。 其中韓國代表性作品《魷魚遊戲》系列強勢稱霸。 剛於6月27日上線的《魷魚遊戲》第三季在短短時間內累積高達7,150萬觀看小時，拿下年度第三名; 第二季則以1億1,730萬觀看小時排名第二。 2021年首播的第一季依然熱度不減，以4,200萬觀看小時名列第12名。 整個系列在2025年上半年就累計達到2億3,080萬觀看小時，實屬驚人。



除了《魷魚遊戲》，其他多部新作也成功打入排行榜。 其中《苦盡柑來遇見你》以3,480萬觀看小時排名第19，《外傷重症中心》則以3,410萬名列第20。 排名前20中，有5部是韓國作品。



《弱美男英雄》系列表現同樣出色。 2022年推出的第一季以2,230萬觀看小時位居第36名，而最新的第二季則以1,960萬觀看小時登上第45名。 其他上榜作品還包括：《無赦之仇》（第58名，1,690萬）、《現在撥打的電話》（第77名，1,430萬）、《你的味道》（第82名，1,370萬）、《惡緣》（第92名，1,270萬）等。這些韓劇在題材上呈現多樣化，不論是醫療喜劇、穿越時空愛情、動作黑幫、校園青春還是浪漫劇情，都獲得全球觀眾的廣泛支持。



Netflix今年收視冠軍則由英國影集《混沌少年時》奪得，累積1億4,480萬觀看小時。 美國的《零日風暴》與英國的《Missing You》分別以6,130萬與5,800萬觀看小時排名第四與第五。

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