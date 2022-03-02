不說真的認不出來！《少年法庭》裡超多熟臉，全都演過Netflix劇作，最後一位還是丁海寅劇中親妹

Netflix+韓劇，只有一個結果，那就是「爆」！！！

近兩年Netflix原創韓劇就在全球掀起了熱潮，《屍戰朝鮮》、《Sweet Home》、《D.P：逃兵追緝令》、《魷魚遊戲》、《殭屍校園》等等，沒有全看過，也肯定看過其中的一部。每次有新韓劇上檔就能火速在全球榜上名列前茅，人氣不容小覷。 而最近又一部名為《少年法庭》的韓劇在Netflix上開播了，憑藉好劇本、好演員、好演技又一次征服了全球的觀眾。



如果你看過之前的幾部Netflix韓劇的話，那麼一定會覺得《少年法庭》裡有超級眼熟的演員。延和地方法院少年刑事合議庭庭務官周憐實（李尚熙 飾）給觀眾們留下了深刻的印象，作為法院的公務員，她專業、公正卻又富有人情味，一口方言完全將觀眾拉入劇情中，彷彿她就是我們周圍會存在的現實人物。 她是不是很讓人覺得眼熟呢？ 其實在《殭屍校園》裡，李尚熙扮演的是為了拯救學生不惜犧牲自己的老師朴善花。



她早前也有出演tvN古裝韓劇《御史和祚怡》，飾演昭陽商團的奴僕羅廣順。明明是同一個人，怎麼髮型一變整個人的氣質都改變了呢？



其實不僅是李尚熙，還有一位男生也同時出演了《殭屍校園》和《少年法庭》，他就是申在輝。 明明在《殭屍校園》裡他還是個校園暴力加害者，新劇裡就變成了少年刑事合議庭的實務官徐範。 哎喲喂，如果「朴昌勛」壞事做太多被告上法庭的話，很有可能會遇到「徐範」，這不就是「自己」審「自己」嗎？連演的角色都那麼有緣。



《少年法庭》裡頂著一頭紅發的家暴受害女生徐有悧（沈達琪 飾）是不是也超眼熟，《非常校護檔案》裡的許婉秀就是她啦。有瀏海和沒有瀏海，人物形象區別甚大。



最後就是這位因為一句「反正殺了人也不用坐牢」而讓人毛骨悚然的可怕少年犯白成友（李妍 飾），看上去像個男孩，但其實是個95年出生的女生啦，在《D.P：逃兵追緝令》裡也有她的身影，飾演男主角丁海寅的妹妹。這兩部戲裡李妍的扮相都很一般，實際上現實生活中她超有氛圍感。



大家的演技那麼好，各個都是劇拋臉，希望之後都可以在不同的作品見到他們吧！

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