IU、柳俊烈、朴正民等出演漫改劇《金錢遊戲》為獎金展開生存角逐！

這陣容太期待啦~！

NAVER網漫OTT系列《金錢遊戲》於28日公開陣容，由IU、柳俊烈、朴正民、朴海俊、裴晟祐等出演。 該系列由《金錢遊戲》和《π遊戲》兩部網漫作品為基礎，改編成8集電視劇，計畫通過OTT播出，具體平台未定。



網漫原作直指資本主義弊端和人類原始慾望，講述在社會便利設施中斷的空間中，在只要出現死亡者就會結束遊戲的極限設定中，8名參與者在協作與反目之間來回，參與者們為了獎金展開激烈的頭腦比拼和感情對立的故事，充滿緊張感和現實感。



該劇由電影《觀相》、《The King》韓在林導演執導，《甜蜜家園》、《那年，我們的夏天》、《柔美的細胞小將》等網漫影視化的製作公司Studio N與《The King》、《非常宣言》等作品的製作公司MAGNUM9聯手打造。



IU繼《德魯納酒店》後，久違回歸演員身份。 去年主演《人間失格》的柳俊烈在《The King》之後和韓導演再次合作。 朴正民繼《地獄公使》後繼續挑戰OTT劇作。 憑藉《夫妻的世界》知名度提升的朴海俊、著名配角裴晟佑的加入更令人期待他們的演技碰撞，該劇將於上半年開機。



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