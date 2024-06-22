「只要是他演的電視劇，就一定會看」系列（上篇）：每一位都是收視率保證，撐起了韓劇半邊天

不少觀眾追劇時，都會衝著演員觀看，這時候主角的收視號召力就很重要，有些演員天生就能吸引觀眾追劇。 每一位觀眾的心中，一定會有著「只要他演的電視劇，就一定會看」的演員。 今天就來盤點一下韓國觀眾們心中的「信看」男演員，會不會有你喜歡的人呢？

池晟



從《New Heart》、《秘密》、《Kill Me Heal Me》，再到《被告人》、《聯結》.....每一部都是經典。 尤其是2015年那部《Kill Me Heal Me》，他一人出演7個角色，真正讓大家肯定他作為演員池晟的實力。

炫彬（玄彬）



作為韓國「四大公共財產」的他，現在已經是「別人家的老公」了，妻子還是頂流孫藝真。 其實炫彬的事業並非一帆風順，《我叫金三順》讓他第一次爆紅，但後續作品都反響一般，直到《秘密花園》再次站上事業巔峰。《阿爾罕布拉宮的回憶》中炫彬演技精湛，可惜受劇情拖累，整部劇沒激起太大的水花。直到2020年的《愛的迫降》，炫彬再次爆紅，這一次愛情事業雙豐收。

南宮珉



韓劇圈鼎鼎有名的「收視率保證」，不論愛情劇、職場劇，還是復仇、熱血勵志劇、喜劇，只要是他是男主角，就沒有一部是失敗的作品，劇本命中率高達90%。

趙寅成



帥就算了，演技還那麼好！《峇里島的日子》、《春日》、《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》、《Moving 異能》（Moving超異能族），他主演的作品都獲得了廣大觀眾的一致熱評和不錯的口碑，每部作品都能很好的駕馭並完勝角色。

宋仲基



比起前4位，宋仲基算是「新生代」了，但從出道起就很有挑選劇本的眼光，《善良的男人》、《太陽的後裔》、《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》步步都是話題+收視率佳作，他成功地演繹了一個個生動而又形象的人物故事，讓人過目不忘。

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