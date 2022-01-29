真的很用心！為了表達感謝，李俊昊親自向參與《衣袖》終映採訪的80名記者送上簽名、寫下不同留言

李俊昊在月初以線上方式和記者們進行《衣袖紅鑲邊》終映採訪。

採訪結束後，他親自給參與採訪的80名記者送上簽名，除了「謝謝觀看」形式性句子外，他也記得平時關係好的記者，根據提問記者的特點，留下不同的問候語。



當時在網路上引發熱烈討論，網友：「天生的才能加上努力，以後會越來越好」、「做得好的人是有理由的」、「這個真的不簡單，太厲害了」、「光是寫形式上的句子，80個人應該會很累」、「我這次入粉了」等等。



26日，娛樂記者李鎮浩在 YouTube 頻道公開一段「見過李俊昊的記者，親自揭曉的人品」的影片。當中提到這件事，還打電話給參與該採訪的李賢雅（音，이현아）記者，並詢問其背景。



李記者表示：「李俊昊的電視劇本身就很有人氣，電視劇播出期間有很多善意的新聞。現在這個局勢，我們都是用視訊會議進行採訪。儘管如此，還是有很多記者希望與李俊昊見面，李俊昊說他嚇了一跳。」



接著，她說：「從李俊昊的立場來看，他很感謝記者們為自己抽出寶貴的時間，而且播出期間一直有善意的報導，對於收視率的提高也有所幫助。出於這種感激之情，準備了禮物，在印著自己臉上的簽名紙上，寫下記者們的名字、簽名、參與採訪記者們的特徵和令人印象深刻的部分，所以和宣傳組一起準備了簽名，在隔天用快遞發給了大家。」



李記者還補充說道：「一般是我們提出要簽名，演員、明星們才給簽名的情況比較多，演員自己先提出簽名的情況比較少見。」

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