「新晉撩漢高手」宋智雅的貴氣千金人設居然是假的？！被曝項鏈&衣服都是冒牌貨

人紅是非多，憑藉綜藝節目《單身即地獄》而火速出圈的宋智雅就是一個典型的例子。

隨著《單身即地獄》的播出，原本就以「Freezia」之名活躍在YouTube上的播主宋智雅名聲更是大了起來，關注度也越來越高，每天的熱搜榜裡都能看到她的名字，從健身到家人，再到撩漢技巧，總之就是話題度滿滿。

知名度的提升也給宋智雅帶來更多的關注度，大到言行舉止，小到穿衣打扮都被民眾拿著放大鏡去看，這次就有YouTuber直指宋智雅其實是個假千金，因為用的都是假貨。 在《單身即地獄》的節目裡，宋智雅曾經戴過一條Van Cleef & Arpels的四葉草項鏈，有網友就在網路上詢問同款項鏈的尺寸，並附上節目截圖，哪知有多名網友指出這並非正品，吊墜和鏈子部份的連接很奇怪。 正品的四葉草項鏈售價高達570萬（韓幣，下同）。 其實宋智雅一直公開表示自己家境不錯，YouTube和IG上經常能看到她曬各種奢侈品，沒想到這次在節目裡戴了一條假貨項鏈，驚得不少粉絲和網友直呼失望。



宋智雅一邊表示自己的夢想是打造屬於自己的原創品牌，一邊卻頻頻用假貨，難免讓民眾和粉絲很不滿，斥責其毫無產權意識。 隨著相關言論的越傳越烈，有更多的網友指出宋智雅在節目裡穿的Dior衣服以及在IG上公開過的Chanel衣服也全都是假貨。 宋智雅所穿的Chanel上衣是該品牌1990年代的商品，BLACKPINK Jennie有一件同款，她透露是媽媽的舊衣服，網友稱若非是1990年代所購，現在幾乎買不到。 那件印滿Dior Logo的上衣更尷尬，據說Dior根本沒出過這件衣服，倒是有網店出售類似的服裝，售價為16000塊。



提出質疑聲的YouTuber表示：「她應該很關注時尚，不太可能不知道這些都是假貨，竟然還光明正大地穿出來，明明不是白富美，卻被經紀公司立了白富美的人設。」 該YouTuber同時還爆料宋智雅在當YouTuber之前是美妝模特，簽了公司，並非是素人。



相關影片也引來了廣大網民的討論，大家紛紛留言稱：「貴氣千金的人設居然是假的，太衝擊了」、「我以為是素人，原來是簽了公司的」、「明明知道是假貨還買，真的很讓人失望」等。也有部分網友力挺她，稱：「不管是不是正品，她本人明明很有氣質」、「能把假貨穿出正品感的人說明她本身就是正品啊」等。

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