「去年差點分手」李多海♥SE7EN在《全知干預視角》大方公開love story猛料！

李多海♥SE7EN相戀7年來極度低調，通過15日播出的《全知干預視角》首次同框亮相！



李多海想PO圖秀恩愛，但SE7EN七年來都不同意，這次通過節目大放料！忙得三天沒見的兩人因為這次拍攝相聚，一日不見如隔三秋，三天對他們而言已經是「好久沒見了」。兩人因為有攝像機，沒有平常自在，變得彆扭。在鏡頭前沒什麼話說，因為「每天都打電話、發簡訊，今天也聊過了。」



李多海並不是一開始就對SE7EN有好感，但SE7EN發起了積極攻勢，在李多海的生日Party，兩人玩檯球時，SE7EN在李多海背後幫忙調整擊球姿勢之際告白：「多海呀，我和交往吧！」多海害羞轉移話題，SE7EN追問為什麼不回答，多海就說到這個年紀了一定要說出來嗎，默許答應了 。



當初被曝光前，去海外約會旅遊時，兩人整整一年都謹慎分開不同航班，後來才坐同航班相鄰座位。那時SE7EN被路人認出的話，極力否認或者撒腿就跑，秘密戀愛時期的故事令演播廳MC們爆笑不已。



說起兩人各自的戀愛史，7年對李多海來說是最長的一次，之前一般是兩三年，而7年對SE7EN來說是最短的，戀愛到三四年時，對SE7EN來說「依然是戀愛初期，依然心動」。兩人去年差點分手時，多海身邊的人都感到惋惜得哭了，多海也捨不得SE7EN背後優秀的大家族成員。



多海想起戀愛初期時的坎，瞬間熱淚盈眶，戀愛一個月時，SE7EN想拜見多海媽媽，但多海媽不太樂意，一直推遲見面。SE7EN又想藉著雙親節去拜訪，多番溝通後才得到同意，之後才變得親近。SE7EN對多海媽很孝敬，把自己卡給多海媽買貴價鞋子。多海感慨：「我和這個人能長久下去的源動力也是因為像家人一樣。」





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