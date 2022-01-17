2AM趙權 & SJ神童 cover 舞蹈「兩大山脈」在《認識的哥哥》相遇了！各有千秋的經典對決超精彩～

這一集 2AM 完整體出演《認識的哥哥》真的超爆笑，大家看了沒？

上週六播出的《認識的哥哥》迎來經典二代團 2AM 完整體出演，除了懷舊之外可以說是分分鐘都精彩，其中，明明是美聲團體卻有一位舞技超強的成員趙權，與神童一來一往的展現舞蹈，真的是眨個眼都感到可惜的華麗表演。



▼先公開影片就出現了aespa的《Next Level》（快轉到00:22），以及Jewelry的 《one more time》（快轉01:44）神童直接跟趙權變成雙人舞台，兩人合作無間。



▼趙權獨舞SOMI的《Dumb Dumb》（00:17），也太好看～！然後 01:38 神童也輕鬆駕馭了消防車的歌《昨晚的故事》。



▼T-ARA《Roly-Poly》（01:11）還有Rain的《GANG》（02:48）直接二話不說跪地前行，神童太爆笑了啦～！XD 也多虧了扮成老奶奶，笑點大加分！



▼最後，當然不能錯過2AM重現經典抒情曲《這首歌》、《死也不能放開你》（1:41）、《給不接電話的你》（2:51），聽完真的太滿足了！



還沒看的人趕快去補回這一集吧～。

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