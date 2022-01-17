「新晋撩汉高手」宋智雅的贵气千金人设居然是假的？！被曝项链&衣服都是冒牌货

人红是非多，凭藉综艺节目《单身即地狱》而火速出圈的宋智雅就是一个典型的例子。

随著《单身即地狱》的播出，原本就以「Freezia」之名活跃在YouTube上的播主宋智雅名声更是大了起来，关注度也越来越高，每天的热搜榜里都能看到她的名字，从健身到家人，再到撩汉技巧，总之就是话题度满满。

知名度的提升也给宋智雅带来更多的关注度，大到言行举止，小到穿衣打扮都被民众拿著放大镜去看，这次就有YouTuber直指宋智雅其实是个假千金，因为用的都是假货。 在《单身即地狱》的节目里，宋智雅曾经戴过一条Van Cleef & Arpels的四叶草项链，有网友就在网路上询问同款项链的尺寸，并附上节目截图，哪知有多名网友指出这并非正品，吊坠和链子部份的连接很奇怪。 正品的四叶草项链售价高达570万（韩币，下同）。 其实宋智雅一直公开表示自己家境不错，YouTube和IG上经常能看到她晒各种奢侈品，没想到这次在节目里戴了一条假货项链，惊得不少粉丝和网友直呼失望。



宋智雅一边表示自己的梦想是打造属於自己的原创品牌，一边却频频用假货，难免让民众和粉丝很不满，斥责其毫无产权意识。 随著相关言论的越传越烈，有更多的网友指出宋智雅在节目里穿的Dior衣服以及在IG上公开过的Chanel衣服也全都是假货。 宋智雅所穿的Chanel上衣是该品牌1990年代的商品，BLACKPINK Jennie有一件同款，她透露是妈妈的旧衣服，网友称若非是1990年代所购，现在几乎买不到。 那件印满Dior Logo的上衣更尴尬，据说Dior根本没出过这件衣服，倒是有网店出售类似的服装，售价为16000块。



提出质疑声的YouTuber表示：「她应该很关注时尚，不太可能不知道这些都是假货，竟然还光明正大地穿出来，明明不是白富美，却被经纪公司立了白富美的人设。」 该YouTuber同时还爆料宋智雅在当YouTuber之前是美妆模特，签了公司，并非是素人。



相关影片也引来了广大网民的讨论，大家纷纷留言称：「贵气千金的人设居然是假的，太冲击了」、「我以为是素人，原来是签了公司的」、「明明知道是假货还买，真的很让人失望」等。也有部分网友力挺她，称：「不管是不是正品，她本人明明很有气质」、「能把假货穿出正品感的人说明她本身就是正品啊」等。

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