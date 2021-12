《Emily in Paris》主演Lily Collins&Ashley Park也參加Zico的「Any song Challenge」！

Zico去年初推出這首《Any Song》並發起舞蹈挑戰活動,沒想到現在Lily Collins和Ashley Park也來參加了!而且影片拍得超用心啊~

英美混血女演員Lily Collins本月23日在IG上PO出和劇中另一位主演Ashley Parky合拍的影片,兩人跟著Zico的歌曲《Any Song》一起跳舞,還配合節拍不停切換場景和服裝,並在hashtag中寫著「#zicochallenge」。



Lily Collins留言說這支影片是用來慶祝《Emily in Paris》第二季開播:「我們嘗試 #zicochallenge 時的犧牲和傻氣是真實的,就像我們對時尚和這部劇的熱愛一樣。 希望你們和我們一樣鍾情這個季節。」如果上一支影片聽不到聲音的話可以看這裡:



