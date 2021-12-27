《Emily in Paris》主演Lily Collins&Ashley Park也參加Zico的「Any song Challenge」！

Zico去年初推出這首《Any Song》並發起舞蹈挑戰活動，沒想到現在Lily Collins和Ashley Park也來參加了！而且影片拍得超用心啊~

英美混血女演員Lily Collins本月23日在IG上PO出和劇中另一位主演Ashley Parky合拍的影片，兩人跟著Zico的歌曲《Any Song》一起跳舞，還配合節拍不停切換場景和服裝，並在hashtag中寫著「#zicochallenge」。



Lily Collins留言說這支影片是用來慶祝《Emily in Paris》第二季開播：「我們嘗試 #zicochallenge 時的犧牲和傻氣是真實的，就像我們對時尚和這部劇的熱愛一樣。 希望你們和我們一樣鍾情這個季節。」如果上一支影片聽不到聲音的話可以看這裡：



omg lily collins doing the any song challenge even tagging #zicochallenge lmaaooooo pic.twitter.com/MuugUSM4vd — shey (@neomumolla) December 22, 2021

Zico看到後也驚訝留言「OMG」，還貼出8朵小火苗：



韓國網友也紛紛表示驚喜：「天啊，我看到了什麼」、「姐姐們居然在跳《Any Song》！好神奇」、「我喜歡的外國演員參加Any Song Challenge的機率有多少？」

《Emily in Paris》講的是美國女孩Emily因為工作原因隻身來到巴黎的故事，在這裡建設自己的事業、友情以及戀情生活，去年播出後受到很多女性觀眾喜愛，本月22日剛剛公開第二季。



《Any Song》在沒有做電視宣傳的情況下獲得了10次音樂節目冠軍，是2020年Gaon Digital年榜、下載年榜、串流媒體年榜所有第一，今年10月27日MV突破Youtube一億觀看次數，在網路上Any song Challenge也一直是人氣話題。



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