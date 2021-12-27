《Running Man》算命師爆料梁世燦心裡已有其他女人，全昭旻擁有神氣還會詛咒！千萬不要得罪她

這對《Running Man》的忙內CP梁世燦和全昭旻，糾葛的愛情線怎麼越來越好看了！XD

每年《Running Man》節目組安排的算命環節都非常吸引人，這一次特別邀請了型男算命師「吳王根」，準度超高讓成員們驚呼連連。

其中，RM成員中全昭旻對於算命是非常相信且小有研究，算命師一抬頭看見全昭旻就說她有神氣，眼中有神明，如果沒有成為演員，應該就會成為善女菩薩。



還提到了她本身擁有詛咒的能力，得罪或背叛過她的人都不會有好下場，她內心的詛咒也真的能夠讓對方招來不幸，但一不小心業報也會回到自己身上，所以建議她不要使用這個能力。



算命師更建議全昭旻比起戀愛，應該更專注在事業上，尤其是2022~2023這兩年，事業運會大幅上升，昭旻反問：「難道我不能和世燦…談個戀愛嗎？」算命師尷尬回覆：「但是世燦…喜歡年輕的女生。」引發全場爆笑（兩人同齡），算命師還補充說明，世燦遇到喜歡的女生反而不會開玩笑，會比較嚴肅而且容易緊張。



總之，昭旻新的一年沒有男人緣，還是專注在事業上吧！



而換成梁世燦上坐後，算命師直接表示新的一年「世燦性慾提升！」成員們大爆笑表示這個評價是很健康的意思，算命師指當人要開運時，從性慾提升也能看出端倪，整體運勢都會跟著上升。



除了喜劇人的工作外，還會有一些戲劇的邀約和試鏡機會，建議世燦可以好好準備跟發展。



▼立刻練習一些情緒表演～。XDDD



世燦最近剛搬到龍山區，昭旻也住龍山區，還怪他搬家都沒跟自己說。



池錫辰追問算命師世燦和昭旻真的不可能有發展嗎？算命師表示：「昭旻對世燦可能有點意思，但世燦的心裡有別的女生…。」



全昭旻立刻出口成髒追問梁世燦：「那個XXX是誰啊！她住龍山嗎？」



昭旻與世燦的這條愛情線，究竟會在算命師口中斷掉緣份，還是越演越烈呢？讓我們繼續看下去！XD

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