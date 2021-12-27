《Emily in Paris》主演Lily Collins&Ashley Park也参加Zico的「Any song Challenge」！

《Emily in Paris》主演Lily Collins&Ashley Park也参加Zico的「Any song Challenge」！

明星   2021年12月27日   星期一11:51   Sani  

（封面图源：IG@lilyjcollins截图，KOZ娱乐）

Zico去年初推出这首《Any Song》并发起舞蹈挑战活动，没想到现在Lily Collins和Ashley Park也来参加了！而且影片拍得超用心啊~

英美混血女演员Lily Collins本月23日在IG上PO出和剧中另一位主演Ashley Parky合拍的影片，两人跟著Zico的歌曲《Any Song》一起跳舞，还配合节拍不停切换场景和服装，并在hashtag中写著「#zicochallenge」。
（图源：IG@lilyjcollins截图）

Lily Collins留言说这支影片是用来庆祝《Emily in Paris》第二季开播：「我们尝试 #zicochallenge 时的牺牲和傻气是真实的，就像我们对时尚和这部剧的热爱一样。 希望你们和我们一样钟情这个季节。」如果上一支影片听不到声音的话可以看这里：

Zico看到后也惊讶留言「OMG」，还贴出8朵小火苗：
（图源：IG@lilyjcollins截图）

韩国网友也纷纷表示惊喜：「天啊，我看到了什么」、「姐姐们居然在跳《Any Song》！好神奇」、「我喜欢的外国演员参加Any Song Challenge的机率有多少？」

《Emily in Paris》讲的是美国女孩Emily因为工作原因只身来到巴黎的故事，在这里建设自己的事业、友情以及恋情生活，去年播出后受到很多女性观众喜爱，本月22日刚刚公开第二季。

《Any Song》在没有做电视宣传的情况下获得了10次音乐节目冠军，是2020年Gaon Digital年榜、下载年榜、串流媒体年榜所有第一，今年10月27日MV突破Youtube一亿观看次数，在网路上Any song Challenge也一直是人气话题。

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