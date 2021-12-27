IVE是張員瑛和她的伴舞們？SBS歌謠大戰舞台裝引爭議：只有她一人穿得那麼華麗

人紅是非多，作為新女團IVE成員剛出道的張員瑛又一次上了熱搜。

這一次上熱搜的原因是舞台服裝。 上週舉辦的2021SBS歌謠大戰上，新團IVE也有份登台亮相，以出道主打曲《ELEVEN》作為開幕演出，成員們老練的颱風和專業水準讓人驚歎「完全不像新人」。 只是演出結束後，就有人在網上發帖討論成員們的舞台裝，只因為張員瑛一人的衣服和其他成員不同。 在眾人是ALL BLACK以及黑白搭配的深色系Look情況下，唯獨張員瑛穿的白色衣服，只在腰間加了黑色蝴蝶結做裝飾，站在成員們中間非常顯眼，哪怕不是C位都能一眼認出她。



於是就有網友不滿了，稱：「女團是一個整體，為什麼要突出某個特定的成員」、「張員瑛和她的伴舞們」、「這是女團表演，又不是SOLO舞台」、「IVE每次的表演服裝都讓人很無語」等。 當然也有不少網友為張員瑛鳴不平，指出：「衣服又不是她自己要穿成這樣的」、「IZ*ONE時期就是國民C位了，IVE也因為她而獲得不少人氣，她作為成員之一肯定會比其他人受到更多的關注」、「只是這一次衣服比較突出罷了，之前完全沒出現過這樣的問題」。



此外，雖然張員瑛作為IVE才出道沒多久，但因為曾經出演過國民選秀節目《Proudce X 48》，最終還作為限定女團IZ*ONE出道而人氣十分火爆。 近期還成為了《音樂銀行》的主持人，甚至和搭檔 ENHYPEN成訓拿下了2021KBS演藝大賞的最佳情侶獎。

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