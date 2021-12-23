金秀賢將推出虛擬人！各年齡版本依次呈現，韓流明星首度嘗試

金秀賢所屬社21日宣佈和數位內容開發公司EVR STUDIO聯手推進金秀賢虛擬人事業，提前做好進入未來內容市場的準備。

虛擬人（Digital Human）是用3D技術重現真人一般的外觀和表情，韓國單是今年就推出了好幾個虛擬人，例如擁有10萬IG粉絲的Rozy、樂天電視購物的虛擬主持人Lucy、「換頭」網路歌手Rui、 LG電子的金來兒（김래아）等等，但把真實存在的韓流明星做成虛擬人還是第一次。

據悉，金秀賢的虛擬人將作為數位內容的IP獨立存在，未來應用於娛樂、元宇宙、電影、廣告等各個產業，不會受到時間和空間的限制。 和其他虛擬人不同的是，金秀賢的虛擬人將製作各個年齡段的版本，通過數位技術表現皮膚、肌肉、語音等身體上的變化。



其實好萊塢已經開始用演員的虛擬人打造合真人難以達到的視覺效果（Visual effects），例如剛剛上映的《駭客任務：復活》裡年輕版的基努李維就是通過數位技術呈現，Marvel電影裡很多真人難以拍攝的場面也是由虛擬人代為上陣。

金秀賢所屬社表示，金秀賢的虛擬人不會局限於虛擬演員（Virtual Human），而是將作為數位IP創造多重魅力。



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