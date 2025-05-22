金賽綸家屬反擊戀情謠言：不是亂來的人，請停止二次傷害

已故演員金賽綸的家屬針對近日有報道指稱她於2018年曾與某偶像團體成員交往一事，公開表示強烈不滿，並譴責這類「歪曲事實的報導」，呼籲尊重逝者隱私，停止無端揣測。

金賽綸的家屬代表於5月22日接受《韓經.com》電話採訪時指出：「賽綸絕不是一個生活混亂的人。 她在與人交往時總是非常真誠，也一直是個性爽朗、朋友中多為男性的女孩。」

家屬進一步透露，金賽綸在與金秀賢交往期間，全心投入這段感情，幾乎沒有心力再去認識其他人。

對於最近網路上關於她過往感情的爆料與揣測，家屬表達了深切憂慮：「我們正遭受來自部份媒體和YouTuber的困擾，他們利用這些失實內容無限制地散播消息，對家屬造成極大傷害。」



家屬代表強調，無論相關內容是否屬實，對一位剛離世不久的演員進行無節制的私生活揭露，「等同於讓逝者死第二次」，並呼籲外界停止傷害性的報導與炒作。



21日，韓媒「Money Today」踢爆金賽綸大約在2018年與年長的知名偶像成員A某交往。 兩人在2019年初短暫分手，後於2022年初至中期重新聯繫，當時正值金賽綸因酒駕事故而遭遇輿論風波。 據悉，A某當時曾向生活陷入困難的金賽綸借出巨款支援她。 同時爆料金賽綸2019年與A某的交往、2021至2022年間與歌手WOODZ的戀情，以及2016年與2018年也各有不同男友，引爆韓網熱議。

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