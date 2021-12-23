金秀贤将推出虚拟人！各年龄版本依次呈现，韩流明星首度尝试

金秀贤所属社21日宣布和数位内容开发公司EVR STUDIO联手推进金秀贤虚拟人事业，提前做好进入未来内容市场的准备。

虚拟人（Digital Human）是用3D技术重现真人一般的外观和表情，韩国单是今年就推出了好几个虚拟人，例如拥有10万IG粉丝的Rozy、乐天电视购物的虚拟主持人Lucy、「换头」网路歌手Rui、 LG电子的金来儿（김래아）等等，但把真实存在的韩流明星做成虚拟人还是第一次。

据悉，金秀贤的虚拟人将作为数位内容的IP独立存在，未来应用於娱乐、元宇宙、电影、广告等各个产业，不会受到时间和空间的限制。 和其他虚拟人不同的是，金秀贤的虚拟人将制作各个年龄段的版本，通过数位技术表现皮肤、肌肉、语音等身体上的变化。



其实好莱坞已经开始用演员的虚拟人打造合真人难以达到的视觉效果（Visual effects），例如刚刚上映的《骇客任务：复活》里年轻版的基努李维就是通过数位技术呈现，Marvel电影里很多真人难以拍摄的场面也是由虚拟人代为上阵。

金秀贤所属社表示，金秀贤的虚拟人不会局限於虚拟演员（Virtual Human），而是将作为数位IP创造多重魅力。



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