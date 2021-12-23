Netflix新韓綜《單身即地獄》10名男女「流放」荒島求真愛：國外網民因膚色問題狂罵！

Netflix推出了新綜藝《單身即地獄》，沒想到才開播就引發了爭議。

節目組找來10位單身火辣男女，一同前往所謂的「地獄島」尋覓真愛，唯有順利成為情侶的人才能離開荒島，前往「天堂島」度過浪漫的約會夜。 透過毫無遮掩的親密交流，激發出意想不到的刺激火花，全季共有八集。 MC陣容特意找來了Super Junior圭賢、李多熙、洪真慶等人，他們以第三者的視角細膩觀察10位單身嘉賓的愛情世界。



2021年下年內以來在Netflix上推出的贛劇和韓劇都備受關注，因此《單身即地獄》一開播就引來了全球網友的觀眾，首播後就因男嘉賓關於膚色的發言引爆海外觀眾的不滿。 膚白貌美的女嘉賓叫申智妍（音譯），她一亮相牢牢抓住了多位男嘉賓的視線，其中有兩位嘉賓評價道：「對她的第一印象就是皮膚好白啊，看上去很單純」、「她真的超白，我個人本來就很喜歡白皮膚的女生」。 其他人對於申智妍的評價也都與膚色相關，全都誇她皮膚白皙。 節目播出後相關內容就引來了國外觀眾的不滿，大家留言稱：「男嘉賓不停說自己有多喜歡白皮膚的內容讓人看得非常不適」、「一檔真人秀為什麼要不斷提及膚色呢」、「韓國男人這麼執著於白皮膚的女生嗎」、「我討厭韓國的審美觀」等。



關於節目的回饋也傳回了韓國，同樣引起了韓國網民的討論，theqoo上與之相關的帖子留言已經突破了1000條，廣大韓國民眾表示：「我覺得是翻譯有問題啦，英文字母直接翻譯成了white and pure，其實韓文原本的意思是白皙」、「你們有什麼資格說韓國審美」、「 現在看個綜藝節目也要開始站隊了？ 上升到政治正確了？」 、「男嘉賓確實都很執著於皮膚白皙的女生，就因為白皮膚看起來純真純潔，看看愛豆們就是這樣啊」、「在韓國皮膚黑或者白，根本不是問題，是這些外國觀眾太玻璃心了」。



今年韓國其實推出不少戀愛真人秀，如《換乘戀愛》、《戀愛捕手in Seoul》、《Change Days》等，都找來素人演繹最真實的戀愛心境，帶給觀眾極大共鳴。雖然《單身即地獄》在外網被罵慘，不過韓國本土觀眾都稱「非常有趣」，值得一看。



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