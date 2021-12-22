【分集劇情】《那年，我們的夏天》崔雄在延秀身邊一夜好眠，延秀決定分手的原因終於揭曉！（EP.5-6）

《那年，我們的夏天》從第三集開始收視率穩步上升，第六集終於突破4%，證實了好劇即使慢熱也會被大家發現的！

以下內容涉及本週5、6集關鍵劇情！



EP.5：不能說的秘密

志雄回憶從小認識崔雄的過程，印象里的崔雄對一切都漠不關心，唯一能動搖他的只有延秀，所以志雄雖然對延秀動心但退出退出。 這一次崔雄因為和努亞作家合作而生氣，志雄告訴他其實他氣的不是這件事本身，而是自己仍然放不下延秀。



延秀其實也很掛念崔雄，想就工作的事向他道歉卻無法說出口。 其實從前交往時她就是這樣，現在依舊是這樣 。 延秀在餐廳偶遇崔雄發現他的態度發生巨大改變，感到驚訝和不解。



夜裡延秀擔心崔雄長時間工作身體吃不消，提著紅棗茶去探望，沒想到崔雄竟然提議她留下來過夜！



EP.6：傲慢與偏見

延秀之所以一直表現得很刻薄是因為家裡很窮，甚至要替沒見過面的叔叔還債。 和崔雄拍紀錄片時彼此敞開心扉開始交往，但延秀在生活的重壓下毫無選擇，崔雄則可以無所事事度日。 延秀怕崔雄看到自己的自卑，所以決定分手。



作畫表演活動順利結束，崔雄走向延秀時中途被NJ截胡送花，媒體蜂擁而上拍照，但崔雄果斷拒絕了NJ進一步接近的試圖。 延秀沒有參加慶功宴，一個人悶酒時遇到志雄，志雄問她是否還喜歡崔雄，她表示否定。



延秀回家時在門口遇到等她的崔雄，其實崔雄記起了昨晚的事：當時他以為面前的延秀是夢，流著淚說自己好痛苦。 延秀終於醒悟到分手的真正理由：傲慢地以為自己即使沒有崔雄也可以活下去。





【下集預告】

崔雄被延秀追趕：「最好的防禦是等到能夠冷靜對話的時候，也就是逃跑。」兩人在崔雄父母的店裡吃飯，氣氛可怕得誰都不敢靠近。崔雄：「就是這種感覺，把人當傻瓜然後慢慢後退。」NJ向崔雄告白並主動靠近，這一幕被延秀看到！



ps.崔宇植在IG上傳了和金多美拉著手的花絮照片，金聖喆留言：「差不多就趕快重新交往吧。 」SBS電視劇官方IG也說：「今天我的初戀記憶也被修改了......」大家真的很期待他們重新在一起XD



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