這男人真的太帥了～「金鍾國」藥檢結果出爐正式還清白！還加碼做善事成為人人表率

看到這個消息時，小編不停的鼓掌，眼神裡只剩下對他的崇拜了。（金鍾國丸宗某希搭!!! 완전멋이다～～～）

前陣子，金鍾國因為被一位國外的健身網紅質疑吃藥增肌，而陷入了風波浪尖，為了澄清自己絕對沒有而做出一系列的正面迎擊，本週更公開了在「世界反禁藥組織」（WADA）的檢測結果，結果是絕對沒有從外部注射藥物，我們鍾國絕對是純天然的健美先生！！！真真正正還他個清白了。

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最後，金鍾國表示：「這一次對我個人來說，是一個漫長又痛苦的過程，這件事也以（對方）”不是就算了、對不起”（默默地）結束了。」結語中語氣也充滿著苦澀，真的是非常無奈。



他也提到：之前有說過會對留下惡評造謠的人訴諸法律途徑，但他覺得那些人需要的不是懲罰而是治療，所以比起懲罰那些人，自己更想要做一些正面的事情，最終決定把原本準備好要採取法律措施的3000萬韓元（約等於70萬台幣、20萬港幣、16萬人民幣），全數捐出，幫助那些需要被幫助的人們。

最終這個決定也迎來大家的支持，忍不住留言稱讚金鍾國實在是太帥氣了，不分男女老少都會敬佩的對象，經過這一次事件更是樹立了一個好的榜樣，成為大眾眼中更加優秀的男人。

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