《請回答1988》雙門洞爸爸們重聚！成東鎰×金成均×崔武成相聚《帶輪子的家3》

想不到能見到成東鎰、金成均、崔武成一起拍綜藝，又想重刷《請回答1988》了~

去年《帶輪子的家》第一季首播請來羅美蘭和惠利擔任嘉賓，讓觀眾夢回《請回答1998》。 這次《帶輪子的家3》再次夢幻聯動，下期嘉賓是「阿澤爸爸」崔武成和「正煥爸爸」金成均，《請回答1988》雙門洞爸爸們特輯！







「金社長」金成均用標誌性的問候方式，邊蹲邊說「幸會幸會」，和節目固定成員兼「德善爸爸」成東鎰握手再會，給觀眾來一波電視劇回憶殺。這次金成均擔當主廚，不僅帶來了自己的菜刀，還準備了秘制高湯材料。帶來的食材大得讓崔武成大吃一驚，下期揭曉是什麼食材，引發觀眾好奇。



崔武成在一旁幫忙，給自己找事情做，身材和行動形成反差萌，成東鎰直呼崔武成可愛：「你那麼大的塊頭，把辣椒切得小小的，怎麼這麼可愛呢~」崔武成想一展炒飯廚藝，但覺得先吃炒飯就吃不下，打算後面才炒，然而成東鎰前面都吃飽了：「非得還要吃炒飯嗎？」崔武成說自己一開始就說要吃的，兩人拌嘴也那麼搞笑。



還有《請回答1988》另一位主演登場！預告中對其身份進行保密，讓人更期待雙門洞的聚會啦，下期將於23日播出。



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