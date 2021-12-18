「用A4紙擦眼淚、拿暖寶吧擦鼻涕～」這次霸氣御姐MONIKA直接在節目裡剪衣服了！

霸氣禦姐MONIKA還有這樣的反差萌！

今年暑假一檔舞蹈Battle類綜藝《Street Woman Fighter》火出了圈，不僅在韓國本土掀起超高收視率，也讓更多的國外觀眾見識到了韓國舞者的魅力，女舞者們各個業務能力出眾，顏值一個賽一個，觀眾們看得直叫精彩。 一眾女舞者中有位歐尼叫做MONIKA，她算是這群姐姐中的前輩了。 節目里壓軸出場的MONIKA，一進場就給人一種壓倒性強者的氣場，被其他小姐妹叫囂掰頭（Battle）時，她直接扣帽威脅，一個動作殺瘋全場！不，也殺進了電視機前廣大迷妹的心中，MO歐尼直接升為姬圈大佬，又帥又颯，有氣場有氣質！！



這樣的霸氣禦姐其實也有特別「粗糙」的一面。最近播出的《Street Dance Girls Fighter》中，參賽選手們的高品質街舞俘獲了所有導師們，其中一位還是MONICA隊友鹹芝的學生，看到隊友的學生如此優秀，MONICA感動得直掉眼淚，但手邊根本沒有手帕或紙巾，於是就順手拿起了眼前的一張A4紙，稍微摺疊了一下之後擦拭眼淚。因為MONICA的動作過於自然，所有人都以為她拿的是紙巾。



用A4紙擦眼淚算什麼，狠起來還能用暖寶寶擦鼻涕！懇請節目組一定要為MINIKA準備紙巾，這為歐尼一激動就會落淚，不管手邊是什麼都會變成她手中擦眼淚抹鼻涕的工具。直到節目播出後才被觀眾們發現，相關截圖也被發到了網上，網友們紛紛留言稱：「吸水性能好嗎？ 」、「又一位活得很粗糙的明星」、「認真搞笑的MONIKA」等。



MONIKA自己活得雖然有些大大咧咧，但對於舞台審美絕對有著獨到的眼光。 又是在《Street Dance Girls Fighter》節目裡，MONIKA看團隊跳舞跳到一半竟然找節目組要剪刀，在參賽選手的上衣上剪了多個小洞，褲子兩邊直接全部剪開，隨著舞蹈動作大腿線條若隱若現，整個舞台立馬顯得熱辣動感起來。





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