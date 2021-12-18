「用A4纸擦眼泪、拿暖宝吧擦鼻涕～」这次霸气御姐MONIKA直接在节目里剪衣服了！

霸气御姐MONIKA还有这样的反差萌！

今年暑假一档舞蹈Battle类综艺《Street Woman Fighter》火出了圈，不仅在韩国本土掀起超高收视率，也让更多的国外观众见识到了韩国舞者的魅力，女舞者们各个业务能力出众，颜值一个赛一个，观众们看得直叫精彩。 一众女舞者中有位欧尼叫做MONIKA，她算是这群姐姐中的前辈了。 节目里压轴出场的MONIKA，一进场就给人一种压倒性强者的气场，被其他小姐妹叫嚣掰头（Battle）时，她直接扣帽威胁，一个动作杀疯全场！不，也杀进了电视机前广大迷妹的心中，MO欧尼直接升为姬圈大佬，又帅又飒，有气场有气质！！



这样的霸气御姐其实也有特别「粗糙」的一面。最近播出的《Street Dance Girls Fighter》中，参赛选手们的高品质街舞俘获了所有导师们，其中一位还是MONICA队友咸芝的学生，看到队友的学生如此优秀，MONICA感动得直掉眼泪，但手边根本没有手帕或纸巾，於是就顺手拿起了眼前的一张A4纸，稍微摺叠了一下之后擦拭眼泪。因为MONICA的动作过於自然，所有人都以为她拿的是纸巾。



用A4纸擦眼泪算什么，狠起来还能用暖宝宝擦鼻涕！恳请节目组一定要为MINIKA准备纸巾，这为欧尼一激动就会落泪，不管手边是什么都会变成她手中擦眼泪抹鼻涕的工具。直到节目播出后才被观众们发现，相关截图也被发到了网上，网友们纷纷留言称：「吸水性能好吗？ 」、「又一位活得很粗糙的明星」、「认真搞笑的MONIKA」等。



MONIKA自己活得虽然有些大大咧咧，但对於舞台审美绝对有著独到的眼光。 又是在《Street Dance Girls Fighter》节目里，MONIKA看团队跳舞跳到一半竟然找节目组要剪刀，在参赛选手的上衣上剪了多个小洞，裤子两边直接全部剪开，随著舞蹈动作大腿线条若隐若现，整个舞台立马显得热辣动感起来。





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