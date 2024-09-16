歷代級韓國競技真人秀登場《女王蜂遊戲》鬥智鬥力！展現女性光輝、MONIKA大膽跳出舒適圈

由《單身即地獄》製作人金在元、《認識的哥哥》鄭鍾燦攜手《體能之巔》編劇姜淑景合力打造，結合體能、智力與耐力考驗的全新大型競技韓綜《女王蜂遊戲》已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。

超強女王陣容

韓國競技真人秀《女王蜂遊戲》集結知名舞者MONIKA、摔跤選手張恩實、人氣演員鄭惠仁、啦啦隊隊長徐賢淑、超強沙排選手申智恩和女子組合出身的Gooseul等綜藝新星演出，節目中每支隊伍由一名「女王蜂」和三名強壯「雄蜂」組成，各人將於九日競賽中透過多場激烈的心理戰和體力戰爭奪大獎！

▼知名舞者MONIKA、摔跤選手張恩實：



▼人氣演員鄭惠仁、啦啦隊隊長徐賢淑：



▼超強沙排選手申智恩和女團出身的Gooseul：



MONIKA跳出舒適圈

韓國知名編舞家MONIKA憑藉舞蹈對決真人秀《街頭女戰士》人氣急升，談到跳出舒適圈參加《女王蜂遊戲》時，MONIKA坦言是為了挑戰自己：「我畢業於女子高中，也是獨生女，我和男舞蹈員一起工作時，因為前輩的身份而受到尊重，所以帶領隊員對我來說本身就是一個很大的課題，這次我有很大的收穫，同時好像看到了我的另一面，因此感到非常高興。」



身材纖細的徐賢淑則笑言：「我不知道為甚麼會選中我，因為我根本就是人型紙公仔，所以剛開始時真的很害怕，但是我在拍攝期間獲益良多，也認識了很多朋友和同事。」



早前有網友批評《女王蜂遊戲》強調女性主義，日前姜淑京作家在節目發布會上首度回應：「節目中完全沒有女上男下的尊卑關係，大家可以看到隊長和隊員們相互理解的過程，所以我覺得不用擔心。」全新韓國競技真人秀《女王蜂遊戲》逢星期五晚上11時在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看Viu Original韓劇《完美的家族》和《凌晨兩點的灰姑娘》，煲盡亞洲話題劇集。



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