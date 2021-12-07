李昇基、KAI與希澈因《New World》結成剛布，《認識的哥哥》重聚就不留情面互相傷害

一度變成造謠大會，謠言滿天飛XDD

4日播出的《認識的哥哥》EP.309，李昇基與EXO KAI一同轉學至認哥高校，成員們都以為兩人是因姜鎬童的關係而來，但其實是因為希澈。

李昇基、Kai與希澈近日共同參與了Netflix新節目《New World：虛擬貨幣爭霸戰》，一同困在島上解任務而有了革命情感結成「剛布」，熟悉的三人來到《認識的哥哥》重聚就開始「挖坑給對方跳」互相傷害。



提到《New World》，李昇基就問希澈《New World》和《認識的哥哥》選哪一個，想不到希澈竟然很為難：「《認識的哥哥》生下了我，《New World》養大了我……」讓其他《認哥》成員開始砲轟希澈「五年的節目比不上兩週的節目」。



《認哥》成員們反過來問李昇基：「和希澈應該不太好相處吧？」李昇基妙答：「所以和希澈拍攝兩週剛剛好，如果要定期錄製應該會很辛苦，有預定結束日期就能維持良好關係。」



輪到李昇基談到自己主持的《無名歌手戰》要推出第二季，預告「水準感覺提高了」，希澈就回應：「你的意思是第一季水準沒那麼高嗎？」李昇基很慌忙的解釋：「我的意思是評審水準變高了……」



閔庚勳好奇李昇基第二季主持費是否有漲，李昇基卻說「不知道拿多少主持費」，引起全場譁然：「不知道多少錢就在工作？」姜鎬童接著開始造謠：「我看JTBC是分給了他股份當主持費。」



李昇基連忙揮手反駁，不過KAI接著便爆料李昇基送了他一張很貴的椅子：「應該是因為節目分紅（才有閒錢送禮）。」李昇基解釋自己因為《New World》很欣賞KAI的表現，所以才送禮，但其他人造謠越來越厲害了，希澈和姜鎬童你一言我一語：「7億元的椅子！」「一定是*IF限量版的！」



有趣的是，李昇基補充說明自己真的很喜歡KAI的綜藝感：「我甚至想，如果KAI在十年前遇到鎬童，他可能就不會是EXO成員了，你現在可能就坐在壽根的位置上。」李壽根神回：「那我就會變成EXO成員了吧？」



看著李壽根表演一小段舞蹈，李昇基馬上說：「太糟了、太糟了……」KAI也說：「這就是我進EXO的原因，當然要進EXO了。」



▼節目相關片段



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞