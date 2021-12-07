李升基、KAI与希澈因《New World》结成刚布，《认识的哥哥》重聚就不留情面互相伤害

一度变成造谣大会，谣言满天飞XDD

4日播出的《认识的哥哥》EP.309，李升基与EXO KAI一同转学至认哥高校，成员们都以为两人是因姜镐童的关系而来，但其实是因为希澈。

李升基、Kai与希澈近日共同参与了Netflix新节目《New World：虚拟货币争霸战》，一同困在岛上解任务而有了革命情感结成「刚布」，熟悉的三人来到《认识的哥哥》重聚就开始「挖坑给对方跳」互相伤害。



提到《New World》，李升基就问希澈《New World》和《认识的哥哥》选哪一个，想不到希澈竟然很为难：「《认识的哥哥》生下了我，《New World》养大了我……」让其他《认哥》成员开始炮轰希澈「五年的节目比不上两周的节目」。



《认哥》成员们反过来问李升基：「和希澈应该不太好相处吧？」李升基妙答：「所以和希澈拍摄两周刚刚好，如果要定期录制应该会很辛苦，有预定结束日期就能维持良好关系。」



轮到李升基谈到自己主持的《无名歌手战》要推出第二季，预告「水准感觉提高了」，希澈就回应：「你的意思是第一季水准没那么高吗？」李升基很慌忙的解释：「我的意思是评审水准变高了……」



闵庚勋好奇李升基第二季主持费是否有涨，李升基却说「不知道拿多少主持费」，引起全场哗然：「不知道多少钱就在工作？」姜镐童接著开始造谣：「我看JTBC是分给了他股份当主持费。」



李升基连忙挥手反驳，不过KAI接著便爆料李升基送了他一张很贵的椅子：「应该是因为节目分红（才有闲钱送礼）。」李升基解释自己因为《New World》很欣赏KAI的表现，所以才送礼，但其他人造谣越来越厉害了，希澈和姜镐童你一言我一语：「7亿元的椅子！」「一定是*IF限量版的！」



有趣的是，李升基补充说明自己真的很喜欢KAI的综艺感：「我甚至想，如果KAI在十年前遇到镐童，他可能就不会是EXO成员了，你现在可能就坐在寿根的位置上。」李寿根神回：「那我就会变成EXO成员了吧？」



看著李寿根表演一小段舞蹈，李升基马上说：「太糟了、太糟了……」KAI也说：「这就是我进EXO的原因，当然要进EXO了。」



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