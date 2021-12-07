禿頭帥度居然不減！李瑞鎮漫改新劇《內科朴院長》爆笑個人海報公開：自體發光真的太強大了XD

本以為搞笑擔當會是演妻子的「羅美蘭」，結果「李瑞鎮」造型一公開，直接完勝！XDDD

TVING 即將推出的人氣漫改新劇《內科朴院長》公開了男主角「李瑞鎮」的人物造型海報，強大的視覺衝擊讓眾人嚇傻在螢幕前。

《內科朴院長》講述夢想成為一名真正醫生、初次開診所的朴院長（李瑞鎮 飾），卻在毫無病患的診療室中苦惱醫術和商術，再次經歷殘酷現實的搞笑故事。



百分百還原漫畫造型，海報上寫著「（發光）耀眼的醫生，耀眼的人生。」出道22年來，第一次挑戰搞笑演技的李瑞鎮，是不是讓你非常期待呢～！？



▼李瑞鎮飾演夢想成為有錢名醫的朴院長，平凡的一家之主。本以為開院就能走上花路，卻只能面對無情現實的打擊，不夠機智也不夠浪漫，債務一直增加、頭髮卻越來越少，朴院長辛酸又搞笑的日常生活將會引發觀眾們的極大共鳴。



▼羅美蘭飾演朴院長的賢內助史莫琳，比起丈夫更相信電視上的醫生和偽科學，性格魯莽又漏洞百出的性格卻相當有魅力，老公很聽她的話；以及車清華飾演診所裡活力滿滿的護士「車美英」，夢想是當個掌握實權的「月薪小偷」，只拿錢不做事的人物。



更多人物簡介可按此觀看。

《內科朴院長》預計在明年1月播出。

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