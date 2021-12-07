IU可能談戀愛了！網民挖證據：承認與張基河戀情之前也是這樣！

歌手兼演員IU突然被網友扒出疑似戀愛中，證據就是她發行的歌曲。

這段時期IU推出的歌曲幾乎都是以愛情為主，這就讓很多網友懷疑了，難道IU是想通過歌曲暗示自己戀愛了嗎？ 韓國多個論壇上也出現了「IU好像在談戀愛」的帖子。 大家都指出IU近期的歌曲要比往常更多地提及戀愛初期甜蜜又青澀的感覺，而IU又很擅長通過歌詞描述自己的故事，屬於「自傳型」歌手，加之最近總是推出和愛情相關個歌曲，廣大網民們就猜測她很有可能真的戀愛了。

10月的時候，IU發行了《Strawberry Moon》，描寫了墜入愛情瞬間的情感，用草莓色月亮比喻陷入愛情的人們的心理活動。 前段時間陸續推出的《Flu》、《Blueming》等也都是圍繞愛情展開，尤其是《Flu》中還有「又像個傻子一樣陷入愛情」、「纏綿不斷地又想你了」等歌詞。



網友們表示過去IU在承認與張基河的戀情之前就多次通過歌曲向粉絲們傳遞自己已經戀愛的信號，2015年IU在某檔節目中就有過「暗戀的感覺真好」、「我要是喜歡對方就會直接告白，去年就有過」、「戀愛會提升我的自尊感」等發言，暗示自己正在戀愛中。 2013年IU和張基河因為廣廣播節目相識相戀，後來因為工作繁忙聚少離多於2017年為4年的戀情畫下句號。



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