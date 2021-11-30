【有片】《放學後的心動》舞台堪稱車禍現場！(G)I-DLE田小娟：差到我都沒法生氣

《放學後的心動》首播就遭到了一大波吐槽。

韓國選秀節目一直都水平在線，練習生們無論從顏值還是業務能力都有一定水準，看過「Produce」系列的人都知道，有不少人一出場就是可以出道的水準，幾季下來創造除了許許多多的經典舞台，總的來說就是韓國練習生的整體水平都相當高。

也許是期待太高了，新選秀節目《放學後的心動》一開播就讓人大跌眼鏡，就連評委都看不下去了。《放學後的心動》採用了全新的比賽機制，先在無接觸現場評價團面前演出，得到75%以上的合格燈之後再去有專業評審的面前演出，因此若是沒實力的話第一輪就會被刪掉。



節目中2學年的金藝書和金瑞珍表演了Oh My Girl的《NONSTOP》。正是她倆的表演讓人大跌眼鏡，從第一個音符開始就跑調，甚至數次漏掉節拍。很難想象這是練習生競爭激烈的韓國選秀舞台上能看到的場景！



但是，她們的表演在第一輪合格了，這才有機會站到專家評委面前，看不下去的(G)I-DLE田小娟表示：「是不是大眾評審團的人沒聽到聲音？這是我今天看過的表演中最差的一個，差到我都不想發火。有很多人明明非常有實力卻沒有通過第一輪的評審，這是一個為了有夢想有實力的練習生們準備的舞台，前一輪的大眾評審也需要有責任心。」



節目播出後廣大觀眾們也參與了討論，掀起熱議，眾人留言稱：「需要好好練習才行」、「這個和《Proudce 48》中《BOOMBAYAH》2組一個水準，太爛了」、「田小娟的評價很專業，很敢說」、「大眾評審團麻煩不要只看顏值，看看實力吧」等。



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