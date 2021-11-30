【有片】《放学后的心动》舞台堪称车祸现场！(G)I-DLE田小娟：差到我都没法生气

《放学后的心动》首播就遭到了一大波吐槽。

韩国选秀节目一直都水平在线，练习生们无论从颜值还是业务能力都有一定水准，看过「Produce」系列的人都知道，有不少人一出场就是可以出道的水准，几季下来创造除了许许多多的经典舞台，总的来说就是韩国练习生的整体水平都相当高。

也许是期待太高了，新选秀节目《放学后的心动》一开播就让人大跌眼镜，就连评委都看不下去了。《放学后的心动》采用了全新的比赛机制，先在无接触现场评价团面前演出，得到75%以上的合格灯之后再去有专业评审的面前演出，因此若是没实力的话第一轮就会被删掉。



节目中2学年的金艺书和金瑞珍表演了Oh My Girl的《NONSTOP》。正是她俩的表演让人大跌眼镜，从第一个音符开始就跑调，甚至数次漏掉节拍。很难想象这是练习生竞争激烈的韩国选秀舞台上能看到的场景！



但是，她们的表演在第一轮合格了，这才有机会站到专家评委面前，看不下去的(G)I-DLE田小娟表示：「是不是大众评审团的人没听到声音？这是我今天看过的表演中最差的一个，差到我都不想发火。有很多人明明非常有实力却没有通过第一轮的评审，这是一个为了有梦想有实力的练习生们准备的舞台，前一轮的大众评审也需要有责任心。」



节目播出后广大观众们也参与了讨论，掀起热议，众人留言称：「需要好好练习才行」、「这个和《Proudce 48》中《BOOMBAYAH》2组一个水准，太烂了」、「田小娟的评价很专业，很敢说」、「大众评审团麻烦不要只看颜值，看看实力吧」等。



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