《酒鬼都市女人們》鄭恩地李善彬做客，讓金希澈有危機感「這樣下去我的節目要被搶走啦」XD

《酒鬼都市女人們》主演鄭恩地、李善彬作為節目第三期嘉賓，做客金希澈的YouTube喝酒節目《Street Alcohol Fighter》，韓善伙、崔始源也通過視訊出演。





恩地化身劇中角色，一見面還沒問候，就讓後到的希澈自罰三杯，令希澈驚慌。善彬也化身劇中的綜藝企劃，偷偷混在工作人員中，舉著牌子讓希澈喝下。希澈好久都沒看出來，善彬只好自爆現身，希澈表示是因為善彬的瀏海新造型，所以沒認出來。



恩地：「打起精神來，從現在開始是意志力啊！」希澈對恩地和金知碩第一集的戲份印象深刻，「嚇」得對恩地改用敬語。希澈：「聽說恩地的酒量是成始璄級別的」，但恩地表示傳聞有誤，酒量沒那麼好，更多是獨自喝酒。



善彬喜歡去喝酒的聚會，雖然酒量不好，但因為屬於情緒興奮的類型，所以不會被討厭。善彬展現和劇中一樣的「開酒蓋」表演。善彬說自己小學時期是SJ粉絲，成員中最喜歡希澈。



希澈提及《酒都女》反響好，兩人表示「拍攝時是真的喝了很多酒」。恩地和希澈按劇中經典台詞演起來，還互換台詞再來一遍，因為帶髒詞，綜藝效果拉滿。 玩起遊戲任務，恩地再跳劇中的Rain《Love Story》，也跳起自家Apink的《Remember》，還和善彬一起跳《SWF》的《Hey Mama》。



下期還能看到恩地和善彬，分為兩期播出。 預告中，希澈笑稱：「這樣下去，你們說不定能搶走我的節目。」恩地在節目中也開玩笑：「歡迎大家來到鄭恩地的《Street Alcohol Fighter》今天是第一期XD」



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