BIGBANG粉絲聯合會開卡車示威：YG應保障4人體制活動！

VIP表示「我們要看BIGBANG！！！」

BIGBANG的粉絲聯合會發表了聲明，指責YG娛樂公司作為BIGBANG的經紀公司卻連經紀公司最起碼的職責都沒有盡到，因此粉絲聯合會決定舉行卡車示威，呼籲YG明確勝利退出BIGBANG、BIGBANG已成為四人組合的事實，不要放任BIGBANG官方SNS及Fan Club，好好對其進行妥善的管理。BIGBANG的粉絲聯合會表示，經歷長達五年的空白期，許多粉絲熱切期待著BIGBANG重返舞台的那一天，YG娛樂公司應保障BIGBANG進行演藝活動的權利。粉絲們要求YG不要再放任惡意謠言和惡意留言的行為，對相關行為採取嚴厲的法律應對手段、並向粉絲們公示（對惡評、謠言等的）處理情況。



因前成員勝利捲入「夜店門」而宣佈退出團隊，目前BIGBANG還剩下T.O.P、G-Dragon、太陽及大聲4人。之前T.O.P因呼麻爭議遭到抵制，娛樂圈的活動自此沒有進行，現在多以藝術收藏家身份亮相藝術媒體中。



G-Dragon、太陽及大聲退伍後也行事低調，GD專注於時尚事業，聯名設計都推出了不少，剛剛日前就出席了聯名球鞋活動。



大聲就從上年開始當起了YouTuber，訂閱人數都有30萬多。



太陽則在9月27日，據韓媒報導，與妻子、演員閔孝琳即將升格為父母，小孩即將在不久後出生，現在全家都懷著欣喜的心情等待小生命到來，閔孝琳所屬社也證實了這一消息！



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