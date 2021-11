防彈少年團突然現身美國街頭！這位車主被全世界的ARMY羨慕了：這輩子車都別洗了吧XD

駕車途中親眼看到防彈少年團的演出,你會是什麼反應? 小編估計能夠吹一輩子!!

防彈少年團在美國的人氣最近又上了一層樓,先是在2021全美音樂獎頒獎禮(AMA)中斬獲三座獎盃,其中包括AMA當晚分量最重的常規獎項「年度藝人獎」,成為首個獲得該獎項的亞洲歌手/組合,接著又憑藉熱門歌曲《Butter》被提名「2022最佳流行組合表演」。

7名成員還登上了美國知名的電視節目《Show with James Corden》, 並在馬路上上演「快閃秀」,紅燈時衝到街上跳舞,綠燈時返回路邊,於是Twitter上出現不少直拍影片,全球的ARMY們都在羡慕能夠近距離欣賞到防彈少年團演出的車主們,如果賣票的話這個位置要多少錢??? 近距離的帥顏衝擊,車主們上輩子是拯救了國家嗎? ? 運氣也太好了吧!!!



7人演繹了《Butter》和《Dynamite》,新穎的表演方式讓成員們都很激動,V差點沒刹住要「親」上車子了!



Before tonight's #LateLateShow with @bts_twt, here's a little peek at the incredible Crosswalk Concert they filmed today that will air in an upcoming episode! https://t.co/q0aJezYIBM pic.twitter.com/9JxnT09uoW