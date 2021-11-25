防彈少年團突然現身美國街頭！這位車主被全世界的ARMY羨慕了：這輩子車都別洗了吧XD

防彈少年團突然現身美國街頭！這位車主被全世界的ARMY羨慕了：這輩子車都別洗了吧XD

明星   2021年11月25日   星期四08:00   Tracy   2

（封面圖源：TWITTE@@bts_bighit）

駕車途中親眼看到防彈少年團的演出，你會是什麼反應？ 小編估計能夠吹一輩子！！

防彈少年團在美國的人氣最近又上了一層樓，先是在2021全美音樂獎頒獎禮（AMA）中斬獲三座獎盃，其中包括AMA當晚分量最重的常規獎項「年度藝人獎」，成為首個獲得該獎項的亞洲歌手/組合，接著又憑藉熱門歌曲《Butter》被提名「2022最佳流行組合表演」。

7名成員還登上了美國知名的電視節目《Show with James Corden》， 並在馬路上上演「快閃秀」，紅燈時衝到街上跳舞，綠燈時返回路邊，於是Twitter上出現不少直拍影片，全球的ARMY們都在羡慕能夠近距離欣賞到防彈少年團演出的車主們，如果賣票的話這個位置要多少錢??? 近距離的帥顏衝擊，車主們上輩子是拯救了國家嗎？ ？ 運氣也太好了吧！！！

7人演繹了《Butter》和《Dynamite》，新穎的表演方式讓成員們都很激動，V差點沒刹住要「親」上車子了！

換上紅西裝的V跳得更加奔放起來，最後直接撐在引擎蓋上，這POSE妥妥的就是一幅海報呀！！！羡慕這個詞，小編已經說累了，如果車主也是AMRY的話，今後會不會不捨得洗車呢？
（圖源：TWITTER@@actuallyyhobi）截圖

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留言/評論
  • 你好朋友早上好你今天过得好吗那边的天气情况如何？
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  • 郭欣
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