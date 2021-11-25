防彈少年團突然現身美國街頭！這位車主被全世界的ARMY羨慕了：這輩子車都別洗了吧XD

駕車途中親眼看到防彈少年團的演出，你會是什麼反應？ 小編估計能夠吹一輩子！！

防彈少年團在美國的人氣最近又上了一層樓，先是在2021全美音樂獎頒獎禮（AMA）中斬獲三座獎盃，其中包括AMA當晚分量最重的常規獎項「年度藝人獎」，成為首個獲得該獎項的亞洲歌手/組合，接著又憑藉熱門歌曲《Butter》被提名「2022最佳流行組合表演」。

7名成員還登上了美國知名的電視節目《Show with James Corden》， 並在馬路上上演「快閃秀」，紅燈時衝到街上跳舞，綠燈時返回路邊，於是Twitter上出現不少直拍影片，全球的ARMY們都在羡慕能夠近距離欣賞到防彈少年團演出的車主們，如果賣票的話這個位置要多少錢??? 近距離的帥顏衝擊，車主們上輩子是拯救了國家嗎？ ？ 運氣也太好了吧！！！



이거 진쨔 미친거같다구ㅠㅠㅠㅠ 내 차앞이라고 상상하니 심장터질거 같이분 손떨려서 운전 어케 하고 가셨나 pic.twitter.com/7WMQiFvNi0 — 뷔태형 (@ipurpleV6) November 24, 2021

7人演繹了《Butter》和《Dynamite》，新穎的表演方式讓成員們都很激動，V差點沒刹住要「親」上車子了！



Before tonight's #LateLateShow with @bts_twt, here's a little peek at the incredible Crosswalk Concert they filmed today that will air in an upcoming episode! https://t.co/q0aJezYIBM pic.twitter.com/9JxnT09uoW — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) November 24, 2021

換上紅西裝的V跳得更加奔放起來，最後直接撐在引擎蓋上，這POSE妥妥的就是一幅海報呀！！！羡慕這個詞，小編已經說累了，如果車主也是AMRY的話，今後會不會不捨得洗車呢？



Can’t believe I’m actually watching this in person pic.twitter.com/WmcevbelYC — Vane (@actuallyyhobi) November 23, 2021

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