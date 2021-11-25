防弹少年团突然现身美国街头！这位车主被全世界的ARMY羡慕了：这辈子车都别洗了吧XD

驾车途中亲眼看到防弹少年团的演出，你会是什么反应？ 小编估计能够吹一辈子！！

防弹少年团在美国的人气最近又上了一层楼，先是在2021全美音乐奖颁奖礼（AMA）中斩获三座奖杯，其中包括AMA当晚分量最重的常规奖项「年度艺人奖」，成为首个获得该奖项的亚洲歌手/组合，接著又凭藉热门歌曲《Butter》被提名「2022最佳流行组合表演」。

7名成员还登上了美国知名的电视节目《Show with James Corden》， 并在马路上上演「快闪秀」，红灯时冲到街上跳舞，绿灯时返回路边，於是Twitter上出现不少直拍影片，全球的ARMY们都在羡慕能够近距离欣赏到防弹少年团演出的车主们，如果卖票的话这个位置要多少钱??? 近距离的帅颜冲击，车主们上辈子是拯救了国家吗？ ？ 运气也太好了吧！！！



이거 진쨔 미친거같다구ㅠㅠㅠㅠ 내 차앞이라고 상상하니 심장터질거 같이분 손떨려서 운전 어케 하고 가셨나 pic.twitter.com/7WMQiFvNi0 — 뷔태형 (@ipurpleV6) November 24, 2021

7人演绎了《Butter》和《Dynamite》，新颖的表演方式让成员们都很激动，V差点没刹住要「亲」上车子了！



Before tonight's #LateLateShow with @bts_twt, here's a little peek at the incredible Crosswalk Concert they filmed today that will air in an upcoming episode! https://t.co/q0aJezYIBM pic.twitter.com/9JxnT09uoW — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) November 24, 2021

换上红西装的V跳得更加奔放起来，最后直接撑在引擎盖上，这POSE妥妥的就是一幅海报呀！！！羡慕这个词，小编已经说累了，如果车主也是AMRY的话，今后会不会不舍得洗车呢？



Can’t believe I’m actually watching this in person pic.twitter.com/WmcevbelYC — Vane (@actuallyyhobi) November 23, 2021

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