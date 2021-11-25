防弹少年团突然现身美国街头！这位车主被全世界的ARMY羡慕了：这辈子车都别洗了吧XD

防弹少年团突然现身美国街头！这位车主被全世界的ARMY羡慕了：这辈子车都别洗了吧XD

明星   2021年11月25日   星期四08:00   Tracy   2

（封面图源：TWITTE@@bts_bighit）

驾车途中亲眼看到防弹少年团的演出，你会是什么反应？ 小编估计能够吹一辈子！！

防弹少年团在美国的人气最近又上了一层楼，先是在2021全美音乐奖颁奖礼（AMA）中斩获三座奖杯，其中包括AMA当晚分量最重的常规奖项「年度艺人奖」，成为首个获得该奖项的亚洲歌手/组合，接著又凭藉热门歌曲《Butter》被提名「2022最佳流行组合表演」。

7名成员还登上了美国知名的电视节目《Show with James Corden》， 并在马路上上演「快闪秀」，红灯时冲到街上跳舞，绿灯时返回路边，於是Twitter上出现不少直拍影片，全球的ARMY们都在羡慕能够近距离欣赏到防弹少年团演出的车主们，如果卖票的话这个位置要多少钱??? 近距离的帅颜冲击，车主们上辈子是拯救了国家吗？ ？ 运气也太好了吧！！！

7人演绎了《Butter》和《Dynamite》，新颖的表演方式让成员们都很激动，V差点没刹住要「亲」上车子了！

换上红西装的V跳得更加奔放起来，最后直接撑在引擎盖上，这POSE妥妥的就是一幅海报呀！！！羡慕这个词，小编已经说累了，如果车主也是AMRY的话，今后会不会不舍得洗车呢？
（图源：TWITTER@@actuallyyhobi）截图

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留言/评论
  • 你好朋友早上好你今天过得好吗那边的天气情况如何？
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  • 郭欣
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