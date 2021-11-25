《Bad and Crazy》帥哥雲集！除李棟旭、魏嘏雋還有車學沇：「退伍後頭髮留長了，卻為了角色又剪短」

即將於12月17日播出的tvN《Bad and Crazy》，除了有《九尾狐傳》李棟旭之外，更有因《魷魚遊戲》受矚目的魏嘏雋（魏河俊），近日再公開新劇照，繼《我的上流世界》後車學沇以警察角色登場本劇。

即將接檔熱門喪屍韓劇《Happiness》，12月17日即將首播的tvN《Bad and Crazy》，將描述雖然很有能力但是個壞傢伙的秀烈，以及充滿正義感的瘋子K，相遇後交錯著的際遇使其恢復人性的英雄電視劇作品，將由李棟旭、魏嘏雋、韓智恩以及車學沇等共同演出，與《驅魔麵館》製作團隊合作，即將帶給觀眾們更愉快的體驗。



車學沇在劇中將飾演一位讓大家反問「怎麼可能有這麼善良的人」的正義憨厚的巡警吳京泰，對他來說，所謂「警察」的存在就像是遇到任何事情都勇往直前跑去解決的超人一樣，因此他覺得這是自己的夢想與憧憬中的警察，為了正義而拼命。也同時公開了車學沇的劇照，穿上警察制服的造型帥氣又可愛。



車學沇為了表現出新進員警的青澀，希望在造型上也讓人更加投入，他也表示因為劇中的吳京泰是警隊內的老么，是一個純樸善良又單純的男生，不過對於案件就會特別投入。車學沇還特別提到髮型問題，他自曝退伍之後一直很努力把自己的頭髮留長，不過這次為了能夠符合吳京泰的形象，還是剪短了頭髮。讓觀眾們也相當期待他的演技變身。

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