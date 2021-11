《羅曼史是別冊附錄》車主編(李鍾碩 飾)還惦記著池書俊(魏河俊 飾)呢~!

李鍾碩為魏河俊的《Bad and Crazy》新劇拍攝應援咖啡車和小吃車,並在多處條幅寫道:「超級明星魏河俊加油!演技天才魏河俊!為魏河俊演員和《Bad and Crazy》團隊應援!一如既往應援魏河俊演員!今天河俊請客,請享用!」





22日魏河俊(魏嘏雋)在IG發文感謝李鍾碩:「拍攝中用驚喜給予我莫大的感動.. 真的太感謝了,超級明星鍾碩哥!多虧了真的鼓勁拍攝了!給李鍾碩獻上愛心,thank you so much my bro」,並附上認證照。





兩人曾在2019年主演tvN《羅曼史是別冊附錄》,分別飾演男主車恩浩主編、男二池書俊設計師。

