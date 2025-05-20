IU生日當天與BTS V聚餐掀分手疑雲！身邊人爆料：與李鍾碩戀情依舊穩定發展

韓國頂級明星情侶李鍾碩與IU近日再度陷入分手傳聞，但據韓媒「OSEN」於20日獲得的獨家消息指出，兩人目前仍穩定交往，戀情並未出現變數。

據一位熟悉兩人情況的相關人士透露：「李鍾碩與IU目前依然甜蜜交往中。 先前多次流出的分手傳聞，都不是事實。」該說法再次澄清近期外界對他們戀情的不實揣測。

李鍾碩與IU於2022年12月首次公開承認戀情後，始終保持低調，並持續發展這段感情。 兩人不時會在公開場合間接提及對方，李鍾碩更曾被目擊親臨IU的演唱會，展現支持與深厚情感。



然而，隨著交往進入第三年，分手傳言再次浮上檯面。 IU於5月16日生日當天，與防彈少年團成員V一同現身高級餐廳的目擊消息曝光，引發粉絲熱議。 此外，IU當天也上傳與閨蜜姜漢娜的合照，進一步引發外界猜測兩人是否已分手。但經查證，IU與V當天只是與多位熟人一同前往安聖宰主廚的餐廳聚餐，屬於好友間的輕鬆聚會。 兩人因曾音樂合作而建立友誼，並無其他曖昧關係。



모수에 밥 먹으러 간 아이유랑 뷔 pic.twitter.com/odZS6ot1b1 — Mong2Father (@Mong2Father) May 16, 2025

另一方面，李鍾碩正準備出演新作《再婚皇后》，預計將進行長期海外拍攝。 外界對兩人因工作變成遠距離戀愛表示擔憂，但知情人士強調：「兩人目前關係依然穩固。」



IU即將於5月27日發行第三張翻唱專輯《花書籤三》，展開全新音樂活動; 李鍾碩則將接連出演tvN新劇《瑞草洞》及《再婚皇后》，展現演員本色。

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