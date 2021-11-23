【網友腦洞大開系列】如《智異山》的劇本由其他王牌編劇來寫...例如《The Penthouse》金順玉、《鬼怪》金銀淑會是如何呢～

《智異山》的收視率不如如期所想！

由女神全智賢搭檔實力派朱智勛，再加上知名導演李應福和名牌編劇金恩熙，可謂是四強聯手打造的《智異山》，開播前造足了勢頭，開播後卻反響平平，收視率並未因為四人的名氣而飛升，一路在浮浮沈沈的狀態，讓觀眾們很遺憾。於是就有網友腦洞大開，幻想如果這部劇是其他編劇來寫的話會是怎樣一番情境呢？



首先來看看《浪漫醫生金師傅》的編劇姜銀慶。 她很擅長營造醫療場面的緊迫感，若是她來執筆的話全智賢和朱智勛會忙到飛起，成東鎰甚至可能變成可怕的支部所長，救援時的緊張感必然是要營造出來的，被救援者的各種故事也會展開來描寫，一定會是一個又緊張又豐富多彩的故事。



換做《鬼怪》的金銀淑或是《來自星星的你》的朴智恩兩位編劇的話，那麼護林人可能就不是人類，而變成了山神以及山裡的各種精靈了，人神戀、人鬼戀信手拈來，草稿都不用打。



再換到狗血劇女王、《The Penthouse》編劇金順玉大神的話，那劇情可就不單純只是護林與救援那麼簡單了，其中更會穿插了倫理、殺人、死而復生雙胞胎梗，某些主角有可能是偏執狂、躁鬱症，動不動就掀桌子甩耳光，誰能活到最後，不到最後一集根本猜不出。



把筆給家庭劇女王金秀賢（代表作：《結婚三次的女人》、《千日的約定》）的話，那會是一部穿插著喜怒哀樂、愛恨情仇的家庭劇。朱智勳的爺爺在智異山周圍從事農業，家族長孫朱智勛失業回家後偶然成為了智異山國立公園的護林人，故事有次展開。朱智勛的奶奶給孫子送飯時看上了全智賢，想讓她當孫媳婦，主人公因為老人家的關係越走越近。劇裡還會有一個離過婚的長孫女，演員就選李宥利吧，她看上了吳政世，但成東鎰卻暗戀她，總歸就是一群人逃不過家族的羈絆，一下子能演50集，分分鐘牽動觀眾的淚腺。



如果是編劇林成漢，現筆名為Phoebe（代表作：《婚詞離曲》、《新妓生傳》）寫呢？ 遇難者的亡靈會附在護林人的身上，朱智勛或者全智賢其中一人有著出生秘密，而這個秘密還牽扯到了對方，雙方明明相愛卻因為現實或家族的阻撓無法順利在一起，但最後一定克服重重困難喜結良緣，連長輩之間的恩怨都化解了。

這些都是韓國網友的腦洞幻想罷了，畢竟《智異山》早就拍完了。大家心目中的故事走向該是如何呢？



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