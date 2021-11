《罗曼史是别册附录》车主编(李钟硕 饰)还惦记著池书俊(魏河俊 饰)呢~!

李钟硕为魏河俊的《Bad and Crazy》新剧拍摄应援咖啡车和小吃车,并在多处条幅写道:「超级明星魏河俊加油!演技天才魏河俊!为魏河俊演员和《Bad and Crazy》团队应援!一如既往应援魏河俊演员!今天河俊请客,请享用!」





22日魏河俊(魏嘏隽)在IG发文感谢李钟硕:「拍摄中用惊喜给予我莫大的感动.. 真的太感谢了,超级明星钟硕哥!多亏了真的鼓劲拍摄了!给李钟硕献上爱心,thank you so much my bro」,并附上认证照。





两人曾在2019年主演tvN《罗曼史是别册附录》,分别饰演男主车恩浩主编、男二池书俊设计师。

