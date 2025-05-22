李鍾碩 & 文佳煐化身律師搭檔！全新律政劇《瑞草洞》公開劇本閱讀現場

tvN全新週末劇《瑞草洞》（劇本：李承賢，導演：朴昇宇）於5月22日公開了劇本閱讀現場，李鍾碩、文佳煐、姜有皙、柳惠英、林成宰等主演悉數出席，現場氣氛活潑熱烈，令人更加期待這部即將於7月首播的全新律政辦公室劇。

《瑞草洞》講述的是每天通勤至瑞草洞法律圈的五名授薪律師（受雇於律師事務所的月薪律師）」的成長故事。 劇中結合法律職場與日常生活，描繪出新手與資深律師間的職場化學反應，並帶來幽默與真實並存的律政故事。

李鍾碩飾演出道九年的資深授薪律師「安柱亨」，以冷靜沉著的台詞與氣場展現出穩重魅力。 他與文佳煐飾演的新人律師「姜希智」，形成鮮明對比。 文佳煐以滿腔熱情詮釋職場初學者的堅定與執著，與搭檔互動間火花四射。

姜有皙則飾演多話又活潑的律師「趙昌元」，擁有不受周圍冷漠影響的強烈能量; 柳惠英飾演團隊中實際領導者「裴文廷」，是個自帶霸氣的「啃食博士」，以爽快的魅力成為中心人物; 林成宰詮釋的是個人主義者「河尚基」，藉由生活化的演技，展現職場中被現實壓力壓得喘不過氣的律師模樣，增添不少共鳴。



劇組相關人士表示：「現場氣氛非常愉快，演員們從第一次合作就已完美融入角色。 請大家期待這支如『律師復仇者聯盟』般的絕妙搭檔與逗趣互動！」

據悉，《瑞草洞》改編自現職律師李承賢作家的親身經歷，劇情真實細膩，將於今年7月透過tvN正式播出。

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