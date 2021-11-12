金鍾國被質疑用藥增肌，血液檢查結果公開了！醫：「頂尖1%的荷爾蒙水準，沒有注射痕跡」

金鍾國被外國健身教練質疑用藥增肌後，昨天更新了去診所諮詢醫生的影片，連醫生都驚歎他的荷爾蒙數值高於常人，但是非常確信沒有用藥！

之前有外國教練質疑金鐘國是因為使用HRT（荷爾蒙補充療法）才能在45歲「高齡」仍然維持令人羨慕的肌肉量，對此金鍾國表示願意「接受所有檢查」以證明清白。

金鍾國被健身教練酸「吃荷爾蒙增肌」！粉絲回嗆：「花錢的事他才不會做」本尊也出來回應了！

這個男人認真了！金鍾國被外國教練質疑「吃藥增肌」，昨日做出霸氣回應：「願接受世界上所有檢查！」



金鍾國問醫生是不是做血液檢查就能知道有沒有注射荷爾蒙，醫生給出了肯定的回答，因為人體自身合成荷爾蒙時需要「前驅物」（ precursor），正常狀態下荷爾蒙指數高的話前驅物指數也會高，但如果是注射荷爾蒙的話前驅物指數卻不會跟著上升，所以一下就能看出差異，而金鍾國就是前驅物也很高的那種！



金鍾國說兩年前測量的荷爾蒙指數是9.24，讓醫生十分吃驚，開玩笑說：「真的沒有打針嗎？ 數值不是一般高，雖然沒有標準值，但一般人平均都只有5而已。 」讓金鍾國十分自豪XD



醫生表示提高男性荷爾蒙指數只有兩個方法，要麼打針，要麼運動。 為了避嫌把金鍾國的血液樣本交給外部機構做檢查，結果數值雖然略微下降但仍然有8.38之高，而且前驅物的指數也遠遠高於同齡人。 醫生表示一直運動的話數值本來就會高，結論是「難以看做有接受注射」！



金鍾國說：「我認為年紀增長令荷爾蒙降低時應該要加倍運動來彌補，但那個人和那邊的想法則是要打針補充。 我們的觀念裡根本沒有藥物這個詞，只有和自己的戰鬥。 」並且強調自己對進入身體的物質非常謹慎，就連做大腸內視鏡都不打麻藥：「我連鍛鍊前補充劑和肌肉充血膨脹劑都不吃，因為擔心咖啡因對身體不好5年沒喝過咖啡。 」



金鍾國說自己做檢查並不是為了所謂回擊，而是希望熱愛運動的人不要因為某些人的言論而失去信心：「只要好好管理飲食、使用合法的運動補充劑然後努力運動，你們都可以獲得比我更好的身材！」

並且對外國教練的想法表示理解，因為美國有很多這樣的診所，那邊的文化可能打針是很自然的選項，但是在韓國完全不同、根本沒有這個風氣：「我從一開始運動到現在，一滴藥物也沒有用過。 如果有一點謊言，大家應該很清楚韓國藝人的一句話有多大的影響力吧？ 」



因為有人懷疑金鍾國是很久以前用藥所以現在檢不出來，所以金鍾國也委託專業機構做了尿檢，正在等待結果，並且歡迎專業人士留言分享對他檢查結果的意見，這種坦蕩又積極的態度真的令人佩服啊！



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